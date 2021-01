CLIENTI AL TAVOLO, I RISTORANTI APRONO: “BASTA, NON NE POSSIAMO PIÙ”

I clienti seduti al tavolo sono tranquilli, il personale è al completo per offrire un servizio impeccabile. Il Dpcm lo vieta ma in molti hanno deciso di andare al ristorante portando solidarietà ai titolari che hanno aderito all’iniziativa #IOAPRO. Siamo stati in un noto locale di Milano, in pieno centro. I clienti sono distanziati, non tutti i tavoli sono apparecchiati per rispettare l’alternanza. C’è voglia di normalità, in tanti ritengono ingiuste e sproporzionate le misure adottate dal Governo.

Il titolare Stefano Marazzato spiega che questa iniziativa non sarà isolata, tutti i giorni il suo ristorante rimarrà aperto fornendo servizio al tavolo nonostante Milano e l’intera Lombardia siano entrati in zona rossa. A rischiare la sanzione, oltre al ristoratore, anche gli stessi clienti, ma i legali del titolare parlano di incostituzionalità dei Dpcm, per questo nelle sedi opportune le eventuali sanzioni saranno impugnate.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €42.324 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora