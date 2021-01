C’è posta per te: incidente imbarazzante

Era stata annunciata, con una promo, da Canale 5, una scena esilarante per l’appuntamento in prima serata di C’è posta per te: un imbarazzante incidente con protagonista una arzilla nonnina.

Rosaria Cannavò, detta Sarina, è stata tra le protagoniste assolute della puntata del programma, di sabato 16 gennaio, condotto da Maria De Filippi e la sua presenza era stata annunciata con una promo. Tante le polemiche e il programma decide di tagliare l’imbarazzante scena.

C’é Posta del te: che spasso nonna Sarina

Che nonna Sarina sarebbe stata una protagonista indiscussa della serata lo si era capito subito: dotata di una travolgente simpatia ha divertito sia il pubblico in studio che da casa. Durante la registrazione del programma a Sarina era accaduto un incidente curioso, ma anche imbarazzante

C’é Posta per te, nonna Sarina perde la dentiera

Dopo la promo, che annunciava l’incidente in diretta e la didascalia nella clip sull’account ufficiale del programma, diretto da Maria De Filippi, la popolarità di nonna Sarina era andata già alle stelle e la sua comparsa in trasmissione era attesissima.

La puntata di domani ci regalerà tantissime emozioni ma anche tante risate! Tutti sintonizzati alle 21.15 su Canale 5

Ma a corredo nella clip, postata sull’account ufficiale Instagram del programma, ecco che sono cominciati ad arrivare i commenti più disparati, proprio per aver scelto un momento di imbarazzo della signora come pubblicità. “Non fa ridere, poverina”, “Potevano anche evitare di fare vedere questa scena”, ha aggiunto qualcun altro; “Non mi sembra rispettoso riguardo alla signora”, ed anche: “Perché mandare in onda una scena così? Non ha senso”.

C’é Posta per te, tagliata la scena

Alla fine, il momento in cui Sarina perde la dentiera è stato tagliato dalla puntata di ‘C’è posta per te’ . Nel momento dell’incidente, come spiega Today.it, nonna Sarina è stata ripresa di spalle, lasciando che poi l’inquadratura staccasse su Maria De Filippi.

Un’accortezza televisiva, insomma, da parte della produzione del programma, che ha voluto semplicemente portare rispetto nei confronti della simpatica e vulcanica nonnina. Il programma di Maria De Filippi ha un successo incredibile e non ha bisogno di espedienti del genere per accrescere lo share.

