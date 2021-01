affari-tuoi,-melissa-satta,-con-sarcasmo,-a-carlo-conti-“grazie-per-…”-carlo-conti-in-forte-imbarazzo,-gelo-in-studio

Spread the love











“Affari tuoi” ha subito uno stravolgimento sia per la conduzione che quest’anno vede al timone, per la prima volta, Carlo Conti sia per il format. Infatti, non si chiama più solo Affari tuoi ma c’è l’aggiunta “W gli sposi”. Infatti, in gara c’è una coppia di sposi che prova a vincere la somma più alta possibile per iniziare la loro vita futura insieme e i “pacchisti” sono tutti personaggi famosi. Ieri, tra i pacchisti c’era Melissa Satta che ha lanciato diverse frecciate all’ex marito Boateng dal quale da pochissimo si è separata dopo vari tentativi di ricucimento del rapporto.

Infatti, il tira e mola tra i due dura già da parecchio tempo ma ora sembra che la rottura sia definitiva.

Melissa Satta lancia una frecciata a Carlo Conti “Ti devo ringraziare …”

Durante la punta di ieri Melissa Satta non ha risparmiato diverse battute all’ex marito Kevin-Prince Boateng e ha detto, in apertura di programma e al momento delle presentazione degli ospiti, a Carlo Conti così: «Grazie per avermi invitato nel posto giusto al momento giusto…» facendo riferimento al momento che sta vivendo , reduce da una fresca separazione.

Carlo Conti, per un attimo, è rimasto senza parole perché proprio non se la aspettava quell’uscita dalla Satta e quel riferimento così diretto alla sua vita personale ma poi ha sorriso anche se abbastanza in imbarazzo.

Poi, nel proseguo della puntata ad un certo punto Carlo Conti, riferendosi a Boateng, ma senza mai nominarlo, ha detto: «Conoscevo un calciatore che ha giocato nella Fiorentina» e Melissa Satta, di rimando: «Ma non ha portato tanto fortuna…» e tutto lo studio ha riso di gusto.

Melissa Satta e la fine della storia d’amore con il marito

Melissa Satta ha definitivamente lasciato il marito, il calciatore del Monza Boateng.

Non si conoscono i motivi della rottura, si sa solo che la coppia ha provato più volte a ricucire un rapporto che, da un po’ di tempo, non andava più bene e se lo ha fatto è stato proprio per tenere unita la famiglia per amore del figlio Maddox.

Melissa Satta e Boateng sono stati sposati per quattro anni e dopo vari tira e molla, a Natale la Satta ha voluto ufficializzare la rottura e sui social ha scritto così: “Abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione”.

Ieri, in trasmissione, dove tra gli altri pacchisti c’erano anche Francesca Fialdini, Maria Amelia Monti, Alba Parietti e Serena Rossi, Melissa Satta, è apparsa molto serena.

Mi piace: Mi piace Caricamento...