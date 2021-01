Youtube verso la chiusura di Byoblu. È questo il mondo che volete?

Non so se ve ne siete resi conto, ma le cose stanno precipitando. La deriva iniziata nel 2020 con la censura dei contenuti non allineati da parte dei grandi colossi della rete è diventata, in questo inizio 2021, conclamata. Canali cancellati, profili chiusi, video che spariscono, persone a cui viene impedito di commentare o pubblicare… E la politica, che dovrebbe agire secondo i principi della Costituzione improntati all’ormai disapplicato articolo 21, anziché difendere i cittadini dallo strapotere di soggetti privati (peraltro stranieri), se ne sta con le mani in mano, quando addirittura non li asseconda.

Byoblu ha fatto e sta facendo il massimo per portare nelle vostre case quelle voci non allineate a cui sono preclusi radio, televisione e giornali. Le altre potete sentirle ovunque, a reti unificate. Cos’è una dittatura, se non un regime nel quale esiste una sola opinione ammissibile? A cosa serve incarcerare i dissidenti, oggi, se tanto nel nuovo Governo dei Social Network basta impedirgli di parlare e scrivere? A niente: è solo questo il motivo per cui ancora non ci vengono a prendere a casa, uno per uno: il potere mediatico che detengono è ormai talmente grande, che basta chiudere un profilo per far sparire completamente la voce di chi non è d’accordo. Nell’era dei post-diritti, ne sono rimasti solo due: essere allineati al pensiero dominante, oppure gridare alla luna, seduti su un sasso nel deserto.

Noi non volevamo gridare alla luna: volevamo difendere la libertà di parola in maniera effettiva. Per questo abbiamo creato le App. Per questo abbiamo affrontato gli ingenti costi del digitale terrestre e siamo adesso in cinque regioni: Lombardia (607), Piemonte (606), Lazio (632), Veneto (607) ed Emilia Romagna (622). Certo, con una infinità di problemi. Tecnici e finanziari. Ma ci avete sostenuto. E’ un tentativo interamente sostenuto dai cittadini per i cittadini. Per questo non ne parla nessuno. Per questo ci ostacolano in tutti i modi. Per questo ci perseguitano. Siamo il loro incubo, siamo forti ma siamo ancora troppo fragili.

Youtube verso la chiusura di Byoblu

Youtube ha limitato l’account di Byoblu: non possiamo pubblicare per una settimana. Perché? Perché nel TG di giovedì scorso abbiamo dato conto di quanto ha scritto sul British Medical Journal l’editorialista di punta Peter Doshi, secondo cui l’efficacia del vaccino sarebbe solo del 19%, massimo 29%. Il Tg del 14 gennaio è stato OSCURATO! Cercatelo pure su Youtube, e vedrete che non c’è più.

Voglio farvi riflettere su una cosa. Siamo una testata giornalistica regolarmente registrata in tribunale. Siamo una televisione che trasmette sul digitale terrestre, con le concessioni governative in regola. Siamo tutelati dalla Costituzione e vi sono organismi istituzionali (nazionali) deputati a vigilare su come viene esercitata la libertà di stampa nel nostro Paese: siamo registrati al ROC e sottoposti all’Agcom. Abbiamo un direttore responsabile che risponde all’Ordine dei Giornalisti oltreché alla legge.

Non accettiamo che nessuno, al di fuori delle istituzioni italiane, attraverso gli organismi preposti, e all’infuori della magistratura che sono i soli organi che riconosciamo, possa sindacare su quanto viene detto dalla nostra redazione nel nostro telegiornale.

Parlano di fascismo e di nazismo, e poi in barba alle leggi sulla stampa si comportano come un plotone di esecuzione che fa irruzione nelle redazioni e decide cosa può andare in onda e cosa no. Sarebbero questi gli alti valori progressisti a cui queste società internazionali dicono di ispirarsi? E riescono anche a dirlo senza vergognarsi? Senza mettersi perlomeno a ridere?

L’avvertimento iniziale di Youtube

Prima di questa sanzione, Youtube aveva erogato un avvertimento. Volete sapere perché? Perché avevamo ripreso una manifestazione di piazza in Emilia Romagna. Una manifestazione di cittadini. Senza commenti aggiuntivi. Si trattava di diritto di cronaca (un altro dei diritti estinti). Un nostro dipendente l’aveva caricata su Youtube, in stato “non elencato” (visibile solo allo staff che aveva il link) con il titolo esplicito “PER SOLA VISIONE: NON PUBBLICARE“, perché era destinato alla valutazione interna. Hanno avuto il coraggio di rimuoverlo (nonostante non fosse pubblicato e nonostante fosse titolato esplicitamente “NON PUBBLICARE”) e di irrogare il primo avvertimento. Abbiamo fato ricorso spiegando l’assurdità della decisione. Dopo un paio di minuti il ricorso è stato rigettato. Da chi? Da quale tribunale? Con quale motivazione di merito? Non si sa! E’ stato rigettato forse da qualche nerd che ha premuto un bottone mentre guardava i Simpson, oppure da un politburo di nuovi censori schierati politicamente e dediti alla repressione delle idee che non gli piacciono. Siamo passati dalle aule dei tribunali, ove campeggia la scritta “La legge è uguale per tutti”, ai precog di Minority Report. E nessuno a Roma che abbia il coraggio di difendere i cittadini di questo Paese.