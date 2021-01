uganda,-museveni-rieletto-presidente,-ma-lo-sfidante-wine-contesta

KAMPALA – Yoweri Museveni si è confermato presidente dell’Uganda, ottenendo un sesto mandato. Lo ha proclamato la commissione elettorale di Kampala. Ma Bobi Wine, principale sfidante di opposizione, sostiene che la vittoria è stata ottenuta con brogli. Il blackout di Internet ha reso ancora più complicato garantire i risultati elettorali, che la commissione garantisce di aver trasmesso correttamente.

L’elezione è stata di fatto uno scontro generazionale, seguito con attenzione in tutto il continente africano. L’affluenza alle urne è stata del 52 per cento degli aventi diritto. Il presidente ha ottenuto, secondo i conti della commissione, il 58 per cento dei voti, mentre Wine, un ex rapper di 38 anni diventato deputato nel 2017, che si chiama in realtà Kyagulanyi Ssentamu, ne ha ottenuto il 34%. Il giovane ha rappresentato senza dubbio la sfida più grande finora per Museveni. Ha ottenuto un forte sostegno nei centri urbani, dove la frustrazione per la disoccupazione e la corruzione è alta.

Il rappresentante Usa per l’Africa, Tibor Nagy, sottolinea che il processo elettorale è stato “fondamentalmente scorretto”. Il voto di giovedì ha seguito la peggiore violenza pre-elettorale nel Paese dell’Africa orientale da quando Museveni è entrato in carica nel 1986.