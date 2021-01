tutto-sulla-quarta-parte-di-disincanto

Disincanto 4 ci sarà

Disincanto 4 è già stata confermata. Risale al 22 ottobre 2018 la conferma che la serie animata di Matt Groening avrebbe avuto una lunga vita su Netflix.

In quella data, il colosso dello streaming confermò che, oltre ai dieci episodi della seconda parte già previsti per il 2019, erano in arrivo altri venti capitoli di Disincanto tra il 2020 e il 2021.

“Siamo entusiasti di continuare questo viaggio epico con Netflix” disse Matt Groening, che aggiunse: “Restate sintonizzati, la suspense aumenterà e ci saranno incredibili colpi di scena per i vostri amati protagonisti”.

L’uscita della terza e della quarta parte è slittata a causa delle complicazioni legate all’emergenza sanitaria Covid-19, ma resta la certezza che Disincanto 4 ci sarà.

Quando esce Disincanto 4

Credits: Netflix.

Sappiamo che la parte 4 di Disincanto è già stata confermata ed è in lavorazione. Quando la vedremo su Netflix?

Se prima della pandemia globale le parti 3 e 4 erano previste rispettivamente per il 2020 e il 2021, la quarta parte di Disincanto adesso è molto probabilmente slittata al 2022.

La serie animata ha debuttato con le prime due parti a tredici mesi di distanza l’una dall’altra. Se questo intervallo fosse mantenuto anche tra la terza e la quarta parte, Disincanto 4 su Netflix uscirà nel febbraio 2022.

Anticipazioni su Disincanto 4

Disincanto è una serie d’animazione fantasy per adulti che segue le disavventure medievali della giovane principessa alcolizzata Bean, del suo iperattivo compagno Elfo e del suo demone personale Luci. Mentre indaga sui misteri più profondi di Dreamland, lo stravagante trio incontrerà orchi, sirene, trichechi e una schiera di sciocchi esseri umani.

Nella terza parte della serie al debutto venerdì 15 gennaio, Bean che diventa più forte e prende in mano il proprio destino. Questi indomiti amici alla scoperta di nuovi mondi potrebbero finire per capire che non c’è niente di meglio di casa propria.

La versione originale si avvale delle voci di Abbi Jacobson (Bean), Eric Andre (Luci) e Nat Faxon (Elfo) per il terzetto di protagonisti. Tra i doppiatori di Disincanto nella sua edizione originale ci sono anche John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding e Lucy Montgomery.