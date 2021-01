ricicliamo-gli-avanzi-natalizi:-gli-gnocchi-di-lenticchie

Stufi di mangiare le lenticchie cucinate in modo tradizionale? Trasformatele in gnocchi. Ecco come fare con la nostra ricetta

Scommettiamo che durante le festività avrete ricevuto tanti di quei cesti natalizi che non sapete più dove metterli? Di conseguenza, sarà da almeno due settimane che starete mangiando cotechino e lenticchie, per smaltirli e non lasciarli scadere. Invece che fare il solito piatto della tradizione, perché non impiegare invece questi ingredienti in ricette alternative? Per esempio, con le lenticchie potete preparare degli gnocchi deliziosi, facili da fare in casa e che piaceranno anche ai bambini, che di solito con le lenticchie non vanno tanto d’accordo.



Qui sotto vi illustriamo la ricetta passo passo, nella nostra gallery, invece, trovate qualche dritta su come condirli e conservarli, se mai avanzassero.

Gnocchi di lenticchie: la ricetta

Ingredienti

Per preparare gli gnocchi di lenticchie, vi occorrono: 250 gr di lenticchie, 1 carota, 1 gambo di sedano, 1 cucchiaio di doppio concentrato di pomodoro, 1 spicchio di aglio, 1/4 di cipolla, 200 gr di farina, 1 uovo, olio e sale qb.

Procedimento

Per prima cosa, in una pentola capiente, mettete a cuocere per circa mezz’ora le lenticchie, con la carota e il gambo di sedano (ricordatevi di metterle a bagno almeno 12 ore prima della cottura). Una volta bollite, scolatele e fatele cuocere in un tegame a parte, con il trito di cipolla, il concentrato di pomodoro e un filo d’olio, per circa 10 minuti (senza la carota e il sedano). Con l’ausilio di un passaverdure, rimuovetene la pellicina, ottenendo una purea.



A questo punto, su una spianatoia, preparate la fontana di farina sulla quale adagerete la purea di lenticchie e l’uovo. Impastate fino a ottenere un impasto omogeneo. Da questo impasto, ricaverete i classici cordoncini, dai quali “tagliare” gli gnocchi. Ora sono pronti da tuffare in acqua bollente e da condire come volete voi. Buon appetito!