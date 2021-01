oroscopo-di-paolo-fox-oggi-16-gennaio-2021

Oroscopo di Paolo Fox, le previsioni per oggi sabato 16 gennaio 2021 per tutti i segni zodiacali: Ariete: allontanati dalla frenesia, Toro: successi lavorativi, Gemelli: progressi in sordina, Cancro: tempo con gli amici, Leone: rivelazioni su te stesso, Vergine: divertimento in coppia, Bilancia: buttati nelle situazioni, Scorpione: relazioni da approfondire, Sagittario: momenti felici, Capricorno: passione al top, Acquario: una pausa dallo stress, Pesci: evadi dalla noia.

Cosa ci aspetta in questo sabato 16 gennaio 2021 per i segni dello zodiaco? Chi sarà baciato dalla fortuna? Chi invece sarà particolarmente sfortunato?

Ce lo svelano le previsioni liberamente tratte dal famoso astrologo Paolo Fox. Vediamo nel dettaglio le novità di oggi.

Oroscopo Ariete sabato 16 gennaio 2021

C’è stata sicuramente una grande quantità di attività ma anche di frustrazioni durante lo scorso anno e ora, all’inizio del 2021, sei pronto a allontanarti dal ritmo frenetico e tornare a respirare.

Oroscopo Toro sabato 16 gennaio 2021

Se hai progetti che vuoi sottoporre ai tuoi superiori al lavoro è il momento giusto per farlo: sarà impossibile per loro rifiutare le tue proposte anzi ne guadagnerai in immagine e in gratificazioni.

Oroscopo Gemelli sabato 16 gennaio 2021

Hai grandi ambizioni e sei sicuro di ottenere ciò che desideri, ma il tuo atteggiamento è così discreto e di basso profilo che nessuno intorno a te probabilmente sa cosa sta succedendo nella tua vita.

Oroscopo Cancro sabato 16 gennaio 2021

Desideri rompere con il tuo passato e con le sofferenze che hai provato durante gli anni appena trascorsi. Un ottimo modo per ravvivare le cose sarà passare del tempo, rispettando le attuali disposizioni, con un gruppo di amici fidati.

Oroscopo Leone sabato 16 gennaio 2021

Forse può sembrare banale, ma in questi primi giorni dell’anno stai capendo che non puoi rinunciare ad avere una relazione importante. Trascorri la maggior parte del tempo al lavoro ma hai poi bisogno di stare in famiglia.

Oroscopo Vergine sabato 16 gennaio 2021

Venere favorevole ti regala momenti molto piacevoli e divertenti in compagnia del partner! Se la relazione di coppia è stabile e rodata potreste anche decidere di provare ad avere un bambino.

Oroscopo Bilancia sabato 16 gennaio 2021

I pianeti disposti a tuo vantaggio ti invitano a buttarti nelle situazioni e a socializzare. Questo può essere un ottimo momento per accettare l’offerta di un parente a metterti in contatto con qualcuno, ne potrebbe nascere un’offerta di lavoro interessante.

Oroscopo Scorpione sabato 16 gennaio 2021

A partire da oggi e per le prossime settimane le tue massime priorità saranno le relazioni interpersonali. Tuttavia, non sarà facile quanto credi soprattutto se hai una frequentazione da cui vorresti un risvolto sentimentale.

Oroscopo Sagittario sabato 16 gennaio 2021

Goditi i favori dei pianeti e non sprecarli! In questi giorni sei un’autentica calamita che attrae l’affetto, l’attenzione e l’amore in un modo molto speciale, di queste sensazioni ti ricorderai a lungo.

Oroscopo Capricorno sabato 16 gennaio 2021

C’è molta intensità e passione nella tua vita sentimentale, molto più di quella che hai avuto negli ultimi tempi. È decisamente il momento di riportare l’attrazione nella tua relazione e Marte è disponibile ad aiutarti.

Oroscopo Acquario sabato 16 gennaio 2021

Non vedi l’ora di prenderti una tregua dallo stress vissuto di recente per ritrovare un contatto te stesso e con i tuoi famigliari. Anche se tutto ciò che farete è stare sul divano per alcuni giorni, tu e il partner vi sentirete rinfrancati.

Oroscopo Pesci sabato 16 gennaio 2021

Il tuo proposito per il nuovo anno potrebbe essere quello di cambiare la tua attuale situazione. Non sorprenderti se ti ritroverai ad accettare qualsiasi invito che ricevi pur di entrare in qualche modo in contatto con gli altri, hai bisogno di evadere dalla routine.