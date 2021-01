narzole:-lenta-crescita-dei-contagi-da-covid-e-proroga-dei-buoni-alimentari

Come in gran parte dell’Italia, anche nel piccolo comune di Narzole c’è una lenta crescita della curva dei contagi: Narzole al momento conta 16 persone positive al Covid. Il Sindaco Paola Sguazzini attraverso un video pubblicato sui social esprime la propria vicinanza a chi dovrà rimanere di nuovo chiuso, in vista delle prossime restrizioni che partiranno da domenica 17 e con la Regione Piemonte che torna nuovamente in zona arancione: “Mi rendo perfettamente conto della difficoltà per gli esercenti e per chi si è ritrovato di nuovo chiuso e non posso che esprimere a nome mio e degli amministratori piena comprensione e vicinanza”.

Arrivano novità anche sul fronte dei buoni alimentari: “In questi giorni è stato emesso la seconda tornata di buoni alimentari. Abbiamo fatto una proroga perché sono rimasti alcuni fondi; questa proroga andrà fino al 22 gennaio e chi vorrà, potrà fare domanda all’ufficio dell’anagrafe entro le ore 12.00 del 22 gennaio”, conclude il Primo Cittadino.