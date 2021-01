Spread the love











Svelato il presunto cachet incassato da Maria De Filippi durante l’ospitata in Rai di Fabio Fazio a Che tempo che Fa Maria De Filippi lo scorso 10 gennaio è stata ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che fa. Per ora è la sua seconda ospitata in Rai, vista anche la partecipazione nel salotto di […]

L’articolo Maria De Filippi ospite da Fabio Fazio: “Ecco quanto ha guadagnato la conduttrice” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...