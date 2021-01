luca-bizzarri-e-red-ronnie,-volano-parole-grosse,-bizzarri-“imbecille-e-se-ti-incontro-…”

Spread the love











I social ormai servono, più che a scambiare opinioni, a offendersi e a dirsene di tutti i colori. Questo accade a tutti i livelli, purtroppo, sia da parte dei follower nei confronti dei propri beniamini sia dei personaggi pubblici tra di loro. L’ultima violenta lite social è quella avvenuta tra Red Ronnie e Luca Bizzarri. Vediamo cosa è accaduto.

La lite via social tra Red Ronnie e Luca Bizzarri

Una lite davvero molto violenta verbalmente quella avvenuta tra Red Ronnie e Luca Bizzarri a proposito della serie Netflix, SanPa.

Luca Bizzarri ha scritto rilanciando un post di Salvini: “Se uno pensa che Sanpa ‘infanghi’ San Patrignano ci sono due possibilità. O non l’ha vista, o l’ha vista e non ci ha capito una fava. Chissà cosa è meglio augurarsi per il leader dell’opposizione”.

Ma subito ha preso la parola Red Ronnie che ha scritto così: “Luca mi dispiace che tu parli di qualcosa senza conoscere l’argomento, senza mai esserci stato e magari senza aver mai visto un ragazzo a rota (in astinenza) o genitori disperati. Non credo tu difenda la serie per ingraziarti Netflix ma solo perché parli senza sapere”.

La risposta di Luca Bizzarri

Luca Bizzarri ha risposto così: “Tu di me non sai nulla, e non sai che so perfettamente di cosa sto parlando. Tu pensi che Sanpa sia un attacco a San Patrignano ma è un’analisi di ciò che è stato e ne fa uno splendido riassunto Cantelli: sono vivo grazie e nonostante. Chi deve ingraziarsi qualcuno non sono io”.

E poi continua: “Non solo negatività, e ti ripeto: attento a giudicare chi non conosci. Perché faresti un’altra figura poco intelligente”.

E Red Ronnie lo ha contestato così: “Strano Luca, non ti ho mai visto a San Patrignano. Nè a parlare con i ragazzi o Vincenzo prima e Andre poi o con genitori di tossici. Però sai che Sanpa ha fatto un’analisi giusta. Per quanto riguarda Cantelli è vivo solo grazie a San Patrignano, altrimenti sarebbe morto da anni”. E Bizzarri: “Se tu sapessi di cosa stai parlando e cosa ho passato io, caro il mio imbecille, ti vergogneresti come un cane”.

Ma Red Ronnie a quel punto gli ha risposto: “Se offendi e mi dai dell’imbecille passo e chiudo. Buona vita”.

Bizzarri, senza cambiare di un punto il suo pensiero ha detto: “Del cretino, e se ti incontro te lo dico in faccia, che di me e di cosa ho passato non sai una sega e ridi alle battutine dei tuoi fan. Idiota”.

