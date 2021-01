Luana Colussi, e il cuore non solo a Raimondo Vianello: c’è stato un altro

Spread the love

Luana Colussi è un personaggio che è stato spesso al centro delle notizie di cronache rosa. Il più famoso fu Raimondo Vianello ma non solo.

Luana Colussi (Instagram)

Luana Colussi è una famosissima attrice, modella e conduttrice nata in Italia. La sua carriera nel mondo dello spettacolo proprio come modella e indossatrice, per poi passare alla conduzione di programmi radiofonici.

Il suo debutto televisivo arriva invece nel 1988 al fianco di Raimondo Vianello, presentando con lui “Il gioco dei 9” un gioco a quiz a cui prese parte per due stagioni. Da li in poi sarà molto presente alla tv, sia come personaggio televisivo che conduttrice.

Il suo primo passo come attrice avviene solo qualche anno dopo, quando le viene offerta una parte in una sit-com chiamata Andy e Norman. A metà degli anni 90 lascia Mediaset per passare alla Rai, in cui vanta la conduzione di moltissimi altri programmi, affiancando anche volti del calibro di Carlo Conti.

Leggi qui —> Can Yaman toglie l’armatura e si racconta: il rapporto difficile con la madre

Leggi qui —> Rudy Zerbi ‘lapidario’ sulla collega Diletta Leotta: “Si suicida…”

Questo successo è arrivato anche grazie a Raimondo Vianello che ha creduto in lei sin dall’inizio, tanto da farla esordire. Per quanto riguarda la sua vita privata invece una storia in particolare fece molto scalpore.

Luana Colussi e l’amore con lo storico conduttore

Luna Colussi ha raggiunto quindi una discreta fama, ma sui social non vanta un gran seguito. Il suo profilo Instagram ad esempio supera di poco i 3600 follower, un numero purtroppo irrisorio rispetto alla sua fama.

Non è molto attiva su questo social network, dove comunque posta anche scatti della sua vita privata. Quest’ultima negli anni di maggiore fama era sempre al centro della notizia ed incuriosiva molto i lettori di riviste di cronache rosa.

Uno dei suoi flirt più famosi fu il famoso conduttore Fiorello. I due si conobbero quando Fiorello era ancora agli esordi sul piccolo schermo. Il loro primo incontro avvenne tra i corridoi di Fininvest. In un primo momento lei rifiuto le sue avances, ma quando si incontrarono in un locale di Hollywood il conduttore riuscì a fare colpo.

La loro relazione andò avanti per i successivi tre anni ma poi si interruppe. In un intervista rilasciata molto più tardi la Colussi chiarì i motivi che misero fine alla loro storia d’amore.

Leggi qui —> Andrea Damante anticipa la Pasqua: Grande sorpresa nell’uovo

Scoprì il suo tradimento anche grazie ad una telefonata di una sconosciuta che le disse la verità e si lasciarono. L’attrice confessò anche che l’ultimo periodo con lui non fu affatto facile e disse che stare con un terremoto come Fiorello era un’impresa troppo faticosa.