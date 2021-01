Linus a Radio Deejay: “Harry Styles gay? Dicono che è guarito”, il web lo massacra

Spread the love











In molti si lamentano da più parti che, in nome del politicamente corretto, non si possa dire più nulla. Che ogni frase può offendere, ferire e che va evitata. E così capita spesso che in televisione, in radio e sui social, i vip vengano attaccati per una frase.

Recentemente è capitato anche ad Alfonso Signorini che, in diretta al Grande fratello ha definito l’omosessualità “una scelta” e in tanti lo hanno attaccato.

Ora è stata la volta di Linus.

Linus dice in diretta una frase e il web lo massacra

Linus, durante il programma radiofonico in diretta a Radio Deejay ha detto: “Harry Styles gay? Dicono che è guarito”.

La sua voleva essere davvero una battuta ma è stata molto male interpretata e il web lo ha massacrato e gli hanno detto: “Uscita disgustosa, non è una battuta”.

La sua battuta sul cantante degli One Direction non è affatto piaciuta perché lui ha detto: “Ci sono anche molte interpretazioni sulla sua sessualità. Dicono che è guarito. Sto scherzando anche su questo, ovviamente. E dicono che stia con Olivia Wilde. Lei faceva Tredici in Doctor House”.

Il web ha reagito molto male dicendogli: “Potevano benissimo risparmiarsi quest’uscita disgustosa. Imparate il rispetto, siamo nel 2021”, oppure: “Da quando si può guarire dall’amore?”, e ancora: “Può essere Harry Styles come il fioraio del mio paese ma se dite di una persona secondo voi omosessuale che ora starebbe uscendo con una donna che ‘è guarito’, non è una battuta, è una grande ignoranza”.

La risposta di Linus

Linus è intervenuto dopo che il web si è rivoltato contro di lui e ha spiegato il suo punto di vista: “A proposito del “è guarito”. Chi ha ascoltato questa mattina avrà sentito anche che ho aggiunto ridendo, molto chiaramente, “sto scherzando “. Ed era evidente a chiunque fosse in buona fede che era semmai la presa in giro di quei mostri che ancora possono pensare una cosa simile. Proprio la scorsa settimana abbiamo parlato di un medico italiano che avrebbe voluto uccidere il figlio perché omosessuale, quindi la mia, la nostra posizione la conoscete. A chi invece sta facendo polemiche pur non avendo sentito nulla (che è l’abitudine della rete) chiedo scusa lo stesso, così magari stasera dormirà soddisfatto. Fine”.

E poi ha anche aggiunto: “Non è una gaffe! Non lo è. Se si va sul mio profilo Instagram si vede esattamente come stanno le cose: c’è il video. Stavo parlando bene di Harry Styles, dicendo che secondo me sarebbe perfetto per fare il nuovo James Bond, perché mi piace molto.

Poi è arrivata sul monitor la notizia che adesso sta con Olivia Wilde, e siccome lui è uno che ha una sessualità piuttosto fluida, ho fatto la battuta dicendo: ‘È guarito’. Ma era la presa per il culo dei deficienti che dicono queste cose, e chi ascolta lo sa benissimo, perché ne abbiamo parlato mille volte. Solo che se tu estrapoli solo la frase ‘È guarito’, sembra esattamente il contrario. Il solito meccanismo della rete”.

E poi, ancora: “Ma se si va a guardare bene mi massacrano quattro deficienti che non hanno sentito niente, perché la maggior parte delle persone che hanno sentito, hanno capito perfettamente. Basta andare su Instagram e si leggono i commenti: la maggior parte delle persone parla di un mondo di deficienti perché la gente amplifica le cose senza sapere di chi cosa sta parlando. Tutto qua. Nessun massacro, sto benissimo e ho la coscienza a posto”.

