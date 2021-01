LA VERA POSTA IN GIOCO DEL GREAT RESET – Francesco Lamendola #TheGreatReset

Spread the love











Diretta in esclusiva su Byoblu24 dedicata al Grande Reset. Evento organizzato dal settimanale “Il Pensiero forte”, rivista di cultura politica, che ha visto la partecipazione di tantissimi ospiti, relatori nazionali e internazionali. Fra questi anche Francesco Lamendola, laureato in materie Letterarie e in Filosofia, è professore abilitato in Lettere, Filosofia e Storia, Filosofia e Pedagogia, Storia dell’Arte, Psicologia Sociale. Il tema che propone di sviluppare è come le forze che stanno attuando il Great Reset non puntino solo alla nostra sottomissione politica, economica, sanitaria, ma anche e soprattutto alla distruzione del nostro statuto ontologico di persone e di anime create e amate da Dio.

