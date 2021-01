la-rai-trema,-in-tv-confronto-tra-mauro-corona,-bianca-berlinguer-e-franco-di-mare

Spread the love











Mauro Corona, lo scrittore montanaro è stato una perdita molto importante per Bianca Berlinguer che non si rassegna a che in trasmissione da lei a Carta Bianca non ci sia più.

I motivi dell’allontanamento di Corona dalla trasmissione di Bianca Berlinguer “Cartabianca”, ormai li conoscono tutti sia perché la Berlinguer li ha esposti in tante occasioni sia perché anche Striscia la notizia ha dedicato più servizi alla vicenda mettendo in luce il comportamento contradittorio del direttore di rete Franco Di Mare che, se da una parte, quando era conduttore di Unomattina usava fare battutine a doppio senso alle colleghe, con Mauro Corona è irremovibile perché sostiene che con il termine “gallina” indirizzato a Bianca Berlinguer abbia offeso tutto il genere femminile e per questo la Rai non può consentire la sua presenza in ossequio al codice etico che la governa.

Mauro Corona offende la Berlinguer e Franco Di Mare gli impedisce ogni accesso futuro in Rai

Che Mauro Corona, in una puntata di Cartabianca abbia perso le staffe e abbia appellato la Berlinguer “gallina” questo ormai lo sanno tutti, come tutti sanno anche che la Berlinguer lo ha perdonato quasi subito e lo avrebbe voluto in trasmissione fin dalla puntata successiva ma il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare si è opposto con tutte le sue forze tanto che Bianca Berlinguer, in un’intervista rilasciata al Fatto quotidiano aveva dichiarato: “Questa vicenda ha dell’assurdo: sono stata offesa, eppure non mi è stato lasciato il diritto elementare di gestire io stessa la questione”, e sempre incredula per come si stava gestendo la situazione ha anche aggiunto: “Vengo offesa da un uomo, Corona, e a restituirmi l’onore interviene un altro uomo, il direttore di Rai3, Franco Di Mare, con un atto di autorità inappellabile.”

“Non è l’Arena” di Massimo Giletti su La7 confronto tra Mauro Corona, Bianca Berlinguer e Franco D i Mare

Domenica, 17 gennaio in prima serata, su La7 come ogni domenica andrà in onda la trasmissione condotta da Massimo Giletti “Non è l’arena” e ospite sarà Mauro Corona ma saranno anche ascoltati Bianca Berlinguer e Franco Di Mare.

Ognuno avrà modo di dire la sua anche perché stando a tutte le dichiarazioni che ha sempre rilasciato, Bianca Berlinguer non si è affatto rassegnata all’assenza dello scrittore e pare che stia continuando strenuamente la sua lotta personale per riportarlo in trasmissione da lei.

