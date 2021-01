la-bellezza-inaspettata-di-michel-rosenfelder

«Ciò che mi motiva è trovare una certa estetica dove nessuno se lo aspetta». In queste parole, semplici e lucide, è contenuta la chiave d’interpretazione dell’opera di Michel Rosenfelder (1969), artista francese presente a Cesena fino al 31 gennaio con l’intervento site specific “Bellezze inaspettate”, un progetto espositivo curato da Marisa Zattini che coinvolge tre diverse location: la Chiesa settecentesca di San Zenone, con l’installazione “Abbattere i muri” – poi nelle sale di Vicolo Interior Design – e la Chiesa di Santa Cristina, edificio progettato da Giuseppe Valadier in cui saranno visibili le immagini della serie “Gli spettri nascosti”. I soggetti preferiti da Rosenfelder sono angoli di mondo che sfuggono all’attenzione dei passanti, angoli dimenticati e carichi di storia minima, sprazzi informali che attendono lo sguardo disincantato dell’artista per rivelarsi e ritornare in vita.

Michel Rosenfelder, Bellezze inaspettate

«Il muro chiude… io lo apro», afferma l’artista, con un passato di prestigio nel mondo della moda (per vent’anni nella Maison Kendo). Il lavoro metodico e implacabile del tempo distrugge e ricrea inconsapevolmente gli scenari che Rosenfelder cattura con il suo obiettivo fotografico. I 19 scatti in mostra, tutti realizzati senza ritocchi né filtri e sviluppati con la tecnica Lambda, sono la testimonianza di una mutazione in atto, il tentativo di cristallizzare in un’immagine il ripetersi fatale delle stagioni. Fra le superfici sbrecciate l’invisibile diventa autentica forma, sostanza e colore, in continuo dialogo con lo spettatore. “Bellezze inaspettate” è solo la prima tappa di un viaggio che nella primavera del 2021 vedrà Michel Rosenfelder a Napoli, prima di approdare a Venezia con un progetto originale concepito per la Biennale di Architettura.