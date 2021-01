il-paradiso-delle-signore-5-agnese-torna-con-armando-nonostante-tutto?

Il Paradiso delle Signore 5 Giuseppe fa del male ad Agnese come sospetta Armando?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Agnese torna con Armando? Stando alle parole della signora Amato nella puntata 65 della stagione 5, immaginiamo che ne Il Paradiso delle Signore 5 Agnese non torni con Armando, almeno per il momento. È davvero finita, quindi? Cosa succede in questa puntata importante per la loro storia?

Armando non riesce a manifestare entusiasmo per la maglietta di ciclismo. Sta pensando ad Agnese. “Aveva una luce diversa” negli occhi, racconta a Luciano: sembrava l’Agnese del passato. A Milano è quasi rinata. Armando è disposto a tutto per lei e preoccupato perché Giuseppe potrebbe farle del male. Per Luciano è un’ipotesi esagerata. Noi, invece, non lo escludiamo, visto come la tratta. Armando vuole parlare con la Amato per assicurarsene.

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Agnese torna con Armando?

Armando attende Agnese e la avvicina quando esce dal Paradiso sempre nella puntata 65 della stagione 5. “Sono state delle giornate terribili” confessa il magazziniere riferendosi alla loro lontananza durante le Feste. Per Agnese “è stato un incubo” perché è stato come tornare indietro nel tempo. Si è vergognata perché c’erano Antonio, Elena e tutta la sua famiglia. Eppure lei voleva solo lui.

continua a leggere dopo la pubblicità

Armando non si dà per vinto, anzi. Queste sono le sue parole: “Amore mio, io ti amo, tu ami me, troveremo il modo”. Agnese non vuole fare l’amante da cinematografo. “Io ti amerò per sempre” lo rassicura, ma il loro è un amore impossibile. Giuseppe è un estraneo, ma la legge li lega. Se la ama deve lasciarla andare. “Ho dei figli, non posso pensare a me stessa, perdonami se puoi” conclude Agnese.

Il Paradiso Delle Signore 5 Agnese Amato Interpretata Da Antonella Attili E Sullo Sfondo Armando Ferraris Interpretato Da Pietro Genuardi Nella Puntata 65 Credits Rai

Non ci saranno più appuntamenti né sotterfugi. È davvero finita tra Armando e Agnese?

Per il momento pensiamo che la signora Amato resti coerente con la sua fedele scelta. Con il tempo, però, non escludiamo che ne Il Paradiso delle Signore 5 Agnese non possa tornare con Armando. Chissà cosa potrebbe succedere per farli riavvicinare!