IL MARTIRIO DI SOLEIMANI UN ESEMPIO PER I POPOLI LIBERI – Hanieh Tarkian #TheGreatReset

Diretta in esclusiva su Byoblu24 dedicata al Grande Reset. Un evento organizzato dal settimanale “Il Pensiero forte“, rivista di cultura politica, dedicato all’approfondimento del Grande Reset, analizzato nelle sue varie declinazioni: dalla geopolitica all’economia fino alla cultura e alla filosofia. Tantissimi gli ospiti in collegamento: giuristi, filosofi, economisti, scrittori e giornalisti.

Tutti insieme per comprendere come il mondo stia cambiando e quali sono le armi che i cittadini potranno usare per difendersi dal progetto dell’élite globalista. In questo primo spazio è intervenuta Hanieh Tarkian, Professoressa di studi islamici.

Secondo la Professoressa Tarkian il Medioriente è l’heartland del mondo, le élite mondialiste e guerrafondaie hanno fallito nel loro piano di conquista totale di questa regione strategica, nonché nell’imposizione totale dei loro interessi sul resto del mondo, per questo ripiegheranno sulla conquista del brainland virtuale.

La Professoressa Tarkian ha aggiunto infine che il martirio del generale Soleimani è un’opportunità per i popoli liberi di prendere esempio da un modello e una scuola ideologica che si oppone all’egemonia di queste élite sul brainland virtuale e reale e le caccerà per sempre dal Medioriente.

