IL GRANDE RESET TRA L’ALIENAZIONE E LE VERITÀ – Francesco Marotta #TheGreatReset

Diretta in esclusiva su Byoblu24 dedicata al Grande Reset. Evento organizzato dal settimanale “Il Pensiero forte”, rivista di cultura politica, che ha visto la partecipazione di tantissimi ospiti, relatori nazionali e internazionali. Fra questi anche Francesco Marotta, milanese, imprenditore, è responsabile del Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne (Gruppo di Ricerca e Studi sulla Civiltà Europea) nato nel 1968.

Il concetto di Verità, Aristotele, il concetto e l’essenza della Verità, la Svelatezza, Verità e Fine riprendendo Heidegger, la Verità secondo la civiltà neo-liberale. Il concetto di conflitto con un excursus su alcune tematiche di C.Schmitt, Jünger ed Eraclito. L’ideologia e la mentalità del tempo in cui viviamo. Realtà e immaginazione, Socrate a Larochefoucauld, le differenze tra la narrazione ed il racconto, la hybris del moderno (dismisura), l’alienazione della/e teoria riguardante la fine della Storia. La retorica del Progresso, la neutralità assiologica dei “diritti dell’uomo” e del non limite. L’atomizzazione culturale, l’ideologia egualitaria e dell’universalismo, etc. Il tutto, discorrendo dell’argomento principale.

