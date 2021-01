Il far breton è un dolce tradizionale della cucina francese e più precisamente di quella bretone, simile al classico e sicuramente più noto clafoutis.

Una ricetta facile, che si realizza con pochi e semplici passaggi e che quindi può tranquillamente essere preparato anche dai meno esperti.

A parte la regione di provenienza, la principale differenza è che mentre il clafoutis è tradizionalmente preparato con le ciliegie, il far breton vede come protagoniste le prugne secche denocciolate e la sua consistenza è un pochino più compatta.

Come per gran parte delle ricette tradizionali, esistono una varietà infinita di ricette e teorie per realizzare al meglio questo dolce bretone.

Nel caso vogliate realizzare il far breton in versione più light potrete utilizzare tranquillamente direttamente 750 ml di latte intero.

Nel caso invece abbiate più tempo, vi consigliamoo di far riposare l’impasto per molto più di un’ora.

Ricordate infine di non aprire il forno prima di aver fatto riposare la torta, come scritto nel procedimento.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

18-20 Prugne secche e denocciolate

4 cucchiai Acqua Aromatica di fiori d’arancio

200 g Farina

500 ml Latte intero

250 ml Panna Fresca

4 Uova

150 g Zucchero

qualche goccia Estratto Di Vaniglia

Burro per lo stampo

Preparazione

Per preparare la ricetta del far breton, mettete le prugne in un ciotolino con un po’ d’acqua tiepida e l’acqua di fiori d’arancio e lasciate riposare per 10-15 minuti. Scolatele e tenete da parte.

Mescolate il latte con la panna e poi aggiungete le uova, lo zucchero e la farina.

Mescolate bene con l’aiuto di una frusta per eliminare gli eventuali grumi e ottenere un impasto bello liscio. Aggiungete la vaniglia, coprite con della pellicola trasparente e mettete in frigo a riposare per almeno un’ora.

Scaldate il forno a 190°, imburrate bene uno stampo (evitate quelli a cerniera) e versate il composto. Aggiungete le prugne delicatamente una ad una. Infornate per 35 minuti. Spegnete il forno e senza aprire, lasciate riposare il dolce per altri 30 minuti.