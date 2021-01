Elenoire Casalegno in lingerie a letto è l’essenza della sensualità

Spread the love

Elenoire Casalegno: uno scatto la ritrae a letto, in lingerie, senza trucco e con i capelli scompigliati. Erotismo allo stato puro

Elenoire Casalegno (Getty Images)

La meravigliosa e intramontabile Elenoire Casalegno, classe 1976, sembra ancora una modella fresca di esordio.

L’ultima foto postata su Instagram sancisce il suo patto col diavolo: pelle luminosa e rosea, forma smagliante, il seno pieno si intravede dalla lingerie. Senza trucco e costruzioni appare radiosa come una giornata di sole.

Elenoire Casalegno in cerca di risposte: mai così bella

Elenoire Casalegno (Getty Images)

Nativa di Savona, la bellissima ligure diventa nota per la sua relazione con il famoso critico d’arte Vittorio Sgarbi. Dopo aver iniziato la sua carriera come modella, approda nel mondo della televisione.

Debutta nel programma televisivo musicale Jammin, e successivamente è la valletta di Pressing al fianco del mitico ed inimitabile Raimondo Vianello. Esegue conduzioni di rilievo come Scherzi a Parte, insieme al duo comico composto da Massimo Lopez e Lello Arena, e l’iconico Festivalbar.

La rivediamo sovente nel ruolo di conduzione musicale, sia in altri programmi televisivi che radiofonici, come su Radio 101 e Radio Zeta L’italiana.

Parallelamente, la versatile e splendida savonese, vanta esperienze anche nel mondo del Cinema e del Teatro.

Per quanto concerne la sua vita personale, nel ’99 nasce sua figlia da una relazione sentimentale con dj Ringo. Nel 2014 convola a nozze con Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4, per incorrere poi in una separazione qualche anno dopo.

Si presta come opinionista a varie trasmissione televisive importanti e partecipa al Grande Fratello Vip nel 2016, esperienza che si conclude a un passo dalla finale, riscuotendo molto successo.

Fama che non si interrompe mai ed arriva fino ad oggi, anche sui social: Elenoire Casalegno vanta più di 800mila followers su Instagram, al pari di molte giovani influencer. E osservando la foto postata da lei su Instagram, ci è profondamente chiara la motivazione.

A letto di prima mattina, con indosso solo una sottoveste di seta blu notte, esibendo biondissimi capelli arruffati, la nostra sexy Eleonoire ci mostra il libro delle risposte, aggiungendo che mai come ora ne avremmo bisogno.

Con un look acqua e sapone, stupisce la sua eterea bellezza. Riceve subito migliaia di like, i fan sono estasiati, ai quali chiede “Qual è la risposta che attendete?”. In molti rispondono “sei tu”, inevitabilmente.