È sempre mezzogiorno, Alessandro Cattelan ad Antonella Clerici: “Io ti ho dato una mano ma poi ho avuto molti problemi”, Antonella Clerici rimane di ghiaccio

Antonella Clerici, alla conduzione di “È sempre mezzogiorno” è perfettamente a suo agio. Nonostante siano passati molti anni dalla sua ultima apparizione in tv, quando è tornata sembrava che mancasse da pochi giorni. E così, in onda sia con The voice senior e con “E’ sempre mezzogiorno” è tornata in quel posto che lei ama tanto, la tv, soprattutto dietro i fornelli.

Se la decisione che ha preso, quella di stare lontana dalla tv l’ha presa sull’onda emotiva della scomparsa di un suo amico fraterno nonché collega, Fabrizio Frizzi, poi con il passare del tempo ha capito che per lei rinunciare al suo lavoro è davvero impossibile e così è tornata con una trasmissione che è decisamente nelle sue corde.

Antonella Clerici ospita Alessandro Cattalan che la fa rimanere gelata

Oggi, venerdì 15 gennaio ospite da Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno” è andato Alessandro Cattalan.

Antonella era molto felice di averlo come ospite ma poi lui le ha raccontato un aneddoto che l’ha sorpresa e l’ha anche stupita.

Alessandro Cattalan le ha detto che quando si è trasferita ad Arquata Scrivia, che è un comune nei pressi di Tortona che Cattalan conosce molto bene perché ha vissuto lì la sua infanzia, e lo ha chiamato per chiedergli consigli su quale scuola fosse la migliore per la figlia Maelle, Cattalan le rispose di non iscriverla alla scuola del piccolo comune.

E ha raccontato così: “Ti dissi di non mandarla al liceo di Tortona e mi creò un sacco di problemi. Non la presero benissimo questa cosa“.

Alessandro Cattelan da X-Factor in Rai?

Alessandro Cattalan dopo che ha lasciato X Factor non ha detto nulla di quello che sarà il suo futuro lavorativo in televisione.

Una lettrice ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone sulla rubrica che lui cura all’interno della rivista Nuovo chiedendogli cosa ne pensasse del passaggio di Cattalan alla Rai e Cecchi Paone ha risposto: “Se dovesse davvero cambiare azienda per trasferirsi in Rai troverebbe problemi diverse da quelli che lei segnala”.

Perché per Cecchi Paone il pubblico che ha avuto Cattalan fino ad ora è molto giovane, quello della Rai è più avanti con gli anni.

