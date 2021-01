Diletta Leotta arriva in hotel e spalanca la porta, ma l’abito è cortissimo come si vede nella Foto pubblicata pochi istanti fa.

Diletta Leotta (screenshot da Instagram)

Tra le are più attese e affascinanti della diciottesima giornata di Serie A figura, senza ombra di dubbio, quella che vedrà affrontarsi Napoli e Fiorentina domani alle ore 12,30. Il match tra l’undici di Gattuso e quello di Prandelli verrà trasmesso su DAZN e a commentare la partita da bordocampo ci sarà la padrona di casa, ovvero la bellissima Diletta Leotta. Proprio la catanese ha da poco pubblicato uno scatto con in didascalia queste parole: “Appena arrivata in hotel, pronta per domani”.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anna Falchi si spoglia per la vittoria della Lazio: promessa mantenuta – FOTO

Diletta Leotta arriva in hotel con un super abito: ecco la Foto

Nella Foto in questione si vede la splendida Diletta Leotta varcare appunto la porta dell’hotel del capoluogo campano e indossare un vestitino cortissimo che mette in mostra le sue bellissime gambe.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elodie, niente sotto la camicia: si apre all’improvviso! – VIDEO

I suoi fan, infatti, hanno immediatamente apprezzato e dedicato alla siciliana tantissimi like e complimenti. Ecco la Foto pubblicata in questi minuti da Diletta Leotta sulla propria pagina Instagram: