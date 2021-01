detto-fatto,-jonathan-parla-di-samanta-togni-ma-bianca-guaccero-lo-fulmina:-“non-lo-devi-dire”

Spread the love











Bianca Guaccero è sempre al timone della sua trasmissione pomeridiana Detto fatto dove, oltre ai vari tutorial, ospita anche una rubrica dedicata al gossip che cura insieme allo stilista israeliano, Jonathan.

Bianca e Jonathan vanno molto d’accordo e si divertono anche tanto insieme e, spesso, o danno delle anticipazioni di gossip e pillole inaspettate o confermano situazioni che già circolano sul web.

Jonathan dice un pettegolezzo su Samantha Togni e Bianca Guaccero gli intima “non lo dire”

Ieri, 15 gennaio, durante il momento dedicato al gossip, Jonathan Kashanian ha dedicato il solito momento alla sua SuperClassifica insieme a Bianca Guaccero durante la quale i due hanno parlato di Samantha Togni che, attualmente, conduce I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli.

Samantha Togni, che da poco ha lasciato il ruolo di ballerina a Ballando con le stelle, recentemente si è sposata e, a proposito del marito della Togni, Jonathan ha detto: “Dovrebbe stare attenta al marito. Tienitelo stretto perché qui lo marcano stretto” e Bianca Guaccero è subito intervenuta e, ridendo gli ha detto: “Non si dice!”

Bianca Guaccero e Jonathan chiedono a Milly Carlucci: “Prendici a Ballando”

Ieri, proprio parlando di Samantha Togni e di quando faceva la ballerina a “Ballando con le stelle”, Bianca Guaccero e Jonathan hanno chiesto alla padrona di casa di Ballando, Milly Carlucci di prenderli come concorrenti per la prossima edizione.

I due le hanno, infatti, rivolto questo appello tra il serio e lo scherzoso: “Milly, hai due candidati, facci fare un’edizione di Ballando con le stelle. Prendici” e Bianca Guaccero ha confermato: “Io mi divertirei tantissimo”. Sono in tanti i personaggi famosi che vorrebbero partecipare, come concorrenti, al programma di Milly Carlucci perché è una sorta di reality molto elegante e garbato dove la danza è in primissimo piano. Poi c’è tutta la parte di spettacolo a cui contribuisce molto la giuria che nella sua storica formazione: Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e, come presidente di giuria Carolyn Smith è garanzia di grande spettacolo. Spesso i giurati criticano molto i concorrenti e i battibecchi non mancano ma lo spettacolo è garantito anche da questa parte più frizzante. A fine Ballando con le stelle di questa edizione è iniziato l’altro programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato e tutti si aspettavano che, come gli altri anni, anche quest’anno Guillermo Mariotto fosse in giuria ma così non è stato e, pare che Mariotto ci sia rimasto molto male di questa sua mancata partecipazione.

