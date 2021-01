Cotechino avanzato? Vai di ragù!

Il cotechino è uno di quegli ingredienti che sulle tavole natalizie abbonda, ma che poi ci si ritrova a mangiare fino a Carnevale, per smaltire tutti quelli trovati nei cesti.



Di consumare il classico cotechino con le lenticchie, non ne avete più voglia. Che ne dite, quindi, di trasformarlo in un ragù? In questo modo potete “riciclarlo” anche nei primi piatti in modo originale e alternativo.



Qui sotto, vi spieghiamo tutti i passaggi per cucinare il ragù di cotechino; nella nostra gallery invece vi diamo qualche consiglio su come impiegarlo nei primi piatti e come conservarlo, se avanzasse.

Ragù di cotechino: la ricetta

Ingredienti

Per preparare il ragù di cotechino, vi occorrono: 250 gr di cotechino già cotto, 200 gr di pomodori pelati, 1 scalogno, ½ sedano, ½ bicchiere di vino bianco, concentrato di pomodoro, olio evo, sale e pepe qb.

Procedimento

Per prima cosa, fate soffriggere in una padella lo scalogno e il sedano tritati con un filo di olio evo e un pizzico di sale. Nel mentre, prendete il cotechino avanzato e spelatelo. Ora sbriciolatelo grossolanamente e fatelo rosolare in padella, sfumando con il vino bianco. A questo punto, aggiungete i pelati e il concentrato di pomodoro. Mescolate e fate cuocere il tutto per un quarto d’ora. Il vostro ragù di cotechino è pronto!