coronavirus-nel-mondo:-due-casi-di-reinfezione-in-brasile.-bolsonaro-sotto-attacco:-“genocidio-in-amazonia”

Brasile, confermati due casi di reinfezione da coronavirus

Il ministero della Salute brasiliano ha confermato almeno due casi di reinfezione da Covid-19, uno dei quali causato dal nuovo ceppo scoperto in Amazzonia. Il primo caso confermato è quello di una donna contagiata per la prima volta il 24 marzo 2020. Il secondo contagio è avvenuto lo scorso 30 dicembre e le analisi hanno mostrato “una mutazione compatibile con la variante del virus Sars Cov-2, individuata di recente dal ministero della Salute giapponese ma originaria dell’Amazzonia”. Il secondo caso confermato è stato accertato nello stato di Bahia e si riferirebbe alla variante scoperta in Sudafrica. Il ministero della Salute ha rivelato che i due casi sono monitorati con l’appoggio dell’Organizzazione panamericana della salute, la branca dell’Organizzazione mondiale della salute (Oms) in America latina.

Amazzonia senza più ossigeno per i neonati, il governatore Doria: “Bolsonaro genocida”

L’aeronautica brasiliana ha avviato un ponte aereo per rifornire di ossigeno gli ospedali dell’Amazzonia, inondati di pazienti Covid legati alla nuova variante scoperta proprio nella giungla amazzonica. I medici erano arrivati a dover alternare i pazienti ai ventilatori, ruotandoli ogni 10 minuti. Un primo carico di bombole con 9.300 chili di ossigeno è arrivato da San Paolo e ha evitato tra l’altro l’evacuazione di 61 neonati prematuri che avevano bisogno di ventilazione meccanica ed erano tutti ricoverati in terapia intensiva in vari ospedali di Manaus. Nove pazienti sono stati trasferiti da Manaus a Teresina, nel nord-est del Brasile. Altre evacuazioni hanno portato pazienti in sei città. Manaus è il luogo di origine di una nuova variante del coronavirus, quella brasiliana, che allarma tutto il mondo e che ha già indotto il Regno Unito a porre il veto sui voli dal Brasile e dai Paesi limitrofi. Il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha definito “genocida” la gestione della pandemia da parte del presidente Jair Bolsonaro, che di rimando lo ha liquidato come “ragazzino”. Doria ha anche sollecitato il parlamento e la società civile a reagire “al modo in cui Bolsonaro sta gestendo la pandemia” e, in particolare, la disastrosa situazione sanitaria dell’Amazzonia, dove manca l’ossigeno per i pazienti Covid e gli ospedali sono al collasso. Bolsonaro ha risposto accusando Doria di “voler far crollare l’economia del Paese per mettermi in difficoltà”.

L’India lancia la campagna più grande del mondo: baccino a 1,35 miliardi di persone

Il premier indiano, Narendra Modi, lancia oggi “la più grande campagna di vaccinazioni del mondo” nel Paese di un miliardo e 350 milioni di abitanti, utilizzando due tipi di vaccino prodotti a livello locale. Il via libera scatta con un discorso al personale medico del capo del governo che però non sarà tra i primi a immunizzarsi perchè la priorità è stata data a infermieri, medici e personale in prima linea. Per il primo giorno è prevista la vaccinazione di un centinaio di persone in ognuno dei 3.006 centri sparsi per tutta l’India. Non si potrà scegliere tra il vaccino Oxford University-AstraZeneca e quello indiano di Bharat Biotech, entrambi prodotti in India. L’obiettivo è vaccinare 300 milioni di persone con due dosi nei primi sei-otto mesi. L’India ha avuto dieci e milioni e mezzo di contagiati e 151.000 morti per il Covid-19.

Usa, allarme Arizona: ospedali senza più letti disponibili

Negli Stati Uniti ancora in piena emergenza Covid-19 preoccupa in particolare l’Arizona: lo Stato meridionale è quello con il più alto tasso di diffusione virus ed è ormai a un passo dal rimanere senza spazio per i ricoveri negli ospedali a causa del sovraffollamento. A riferirlo è il Wall Street Journal che cita funzionari della sanità locale. La scorsa settimana l’Arizona ha raggiunto il record di nuovi contagi con 11.324 casi in un solo giorno ed è lo Stato con il più alto tasso pro capite di nuove infezioni del Paese (in media 16% di positivi ai tamponi), oltre che quello con il più alto tasso di ospedalizzazioni. Le autorità sanitarie stimano che un residente su 10 sia stato contagiato.