Can Yaman sbotta con i fan e chiude i suoi social: ecco cosa è successo

Can Yaman, il celebre attore turco che ha fatto impazzire i telespettatori italiani, non ci sta.

Pochi giorni fa infatti, il 31enne è finito sulle principali riviste di gossip per via della sua frequentazione con la conduttrice Diletta Leotta. Il settimanale Chi ha pubblicato diversi scatti in cui i due, all’interno dello stesso hotel, passano del tempo insieme e non si risparmiano nei gesti affettuosi.

Tra i due quindi potrebbe essere nato qualcosa: una notizia che però non è stata ben accolta dalla maggior parte dei fan, che hanno sottolineato come i due, a primo impatto, non avrebbero nulla in comune.

Talmente tanti i commenti negativi, che Can stesso è dovuto intervenire. Inizialmente l’attore ha pubblicato un post, scrivendo esplicitamente

Fatti miei. Punto. 🤫

Successivamente, forse portato allo stremo, Can ha deciso di disattivare il suo profilo Twitter.

Ma non è finita qui, perché poco dopo è stata presa una decisione ancora più drastica, quando l’attore ha limitato tutti i commenti alle sue foto su Instagram. Insomma, un vero e proprio muro tra lui e i fan, i quali adesso potrebbero ritrovarsi con pochi mezzi a disposizione per entrare in contatto con il loro idolo.

Infine, per ribadire il suo pensiero, Can ha inserito nella sua bio di Instagram proprio l’emoji che indica di far silenzio 🤫

A quanto pare l’attore turco vuole che i fan non si intromettano nella sua vita personale, preferendo che questi si limitino ad apprezzare il suo lavoro.