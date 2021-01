Belen Rodriguez, altro che gravidanza: È nera per la lite

Belen Rodriguez si mostra arrabbiata sui social, e il diretto interessato è il compagno Antonino Spinalbanese. Ma cosa è successo?

Belen Rodriguez (Instagram)

Negli ultimi giorni è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica il nome di Belen Rodriguez. La bella modella argentina, diventata ormai un’icona all’interno del panorama televisivo italiano e non solo, sembra sia pronta a diventare mamma per una seconda volta.

L’indiscrezione degli ultimi giorni riguarderebbe, infatti, una nuova gravidanza ed un figlio che starebbe arrivando proprio dal rapporto con il suo ultimo compagno, Antonino Spinalbanese. Una notizia che, ovviamente sta facendo molto rumore. Dopo diversi anni dalla nascita del piccolo Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino, Belen si prepara a dare alla luce un altro pargolo.

Nonostante i rumors di qualche settimana fa, che volevano la coppia sull’orlo di una crisi e per alcuni addirittura ai titoli di coda, il tutto sembra ampiamente smentito da fatti. Non solo Belen ed Antonino si mostrano sui social in totale sintonia, ma addirittura l’arrivo di un figlio potrebbe sancire definitivamente l’amore tra i due in maniera concreta.

Le conferme, da parte della coppia, non sono ancora arrivate. Si tratta al momento di pura speculazione, anche se sono in tanti a sostenere che la gravidanza della Rodriguez sia una realtà che nei prossimi giorni sarà confermata dalla stessa argentina. Al piccolo Santiago, dunque, starebbe per affiancarsi un fratellino o una sorellina.

Belen Rodriguez, sui social si mostra “nera” con Antonino

Come detto, il rapporto tra Belen ed Antonino sembra viaggiare a passo spedito. Entrambi, infatti, sui social sembrano andare d’accordo anche se, come sempre, non mancano le classiche scaramucce come in ogni coppia. I motivi, poi, possono essere diversi ma l’ultimo episodio sui social ha provocato grande divertimento tra i followers.

I due, infatti, hanno ben deciso di dilettarsi con il gioco degli scacchi, che nel mondo raccogliere tantissimi appassionati e giocatori. E cosi anche Belen, insieme al suo compagno, ha provato a cimentarsi con risultati che, però, non sono risultati particolarmente incoraggianti.

Rodriguez e Spinalbanese (Instagram)

Come si evince dalle stories pubblicate da Antonino, infatti, la modella argentina ha perso in malo modo. Una Rodriguez “nera“, quella che si è mostrata su Instagram dopo la partita ed immortalata magistralmente da Spinalbanese che se la ride.

Il tutto, ovviamente, racchiuso in un clima di grande ironia, che vede la stessa Belen sorridere sotto i baffi. Niente litigio, insomma, se non inteso all’interno di un rapporto che sembra proseguire sul giusto binario e che potrebbe – a detta di qualcuno – arrivare ad uno step importante come l’arrivo di un figlio.