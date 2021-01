Belen conferma la gravidanza e la reazione di Stefano è imprevedibile

Spread the love











Belen e Stefano hanno fatto sognare tutta Italia, un fidanzamento contro tutto e tutti, un matrimonio arrivato quasi subito e poi il coronamento del loro amore con la nascita del figlio, amatissimo, Santiago. Le premesse per una bellissima e duratura storia d’amore c’erano tutte ma poi il sogno si è infranto e la coppia è scoppiata.

Belen e Stefano si sono lasciati la prima volta

Belen ha preso altre strade, con Iannone e poi con fidanzati lampo e Stefano, molto più geloso della sua vita privata, si è fatto vedere poco in giro accompagnato, prevalentemente, da amici. Poi piano piano è iniziata a trapelare qualche notizia sul possibile riavvicinamento fino alle foto che hanno ufficializzato che la coppia si era ricomposta per la gioia infinita del loro bambino e parevano aver ritrovato la serenità e dato spazio a quel loro amore che, in realtà, come in molti credevano, non era mai finito.

Dopo poco, però, di nuova è uscita la notizia che si erano lasciati e questa volta, sulle prime, sembrava che la colpa fosse di Alessia Marcuzzi e di Stefano De Martino che combina sempre pasticci, come era stato confermato anche da Maria De Filippi che lo conosce bene.

In quell’occasione Maria De Filippi, senza sbilanciarsi sulle cause della rottura, aveva detto che se Stefano combina guai e poi torna a indietro a chiedere scusa, mentre Belen è pura come una bambina.

E poi Maria De Filippi aveva anche esternato la possibilità che lui potesse tornare indietro sui suoi passi anche questa seconda volta ed essere perdonato ancora dalla moglie e ritornare insieme ma Belen aveva postato un video sui social che sembrava proprio una risposta alla De Filippi perchè danzava facendo un no con il dito.

Belen è incinta e Stefano reagisce male

Da qualche giorno sta circolando la notizia che Belen sia incinta del suo fidanzato Antonino Spinalbanese e che sia già al terzo mese di gravidanza.

Il primo giornale a parlarne è stata Novella 2000 ma poi il sito 361 magazine ha scritto così: «Ci è arrivata la conferma da una fonte sicura che ha confermato che ‘la notizia della gravidanza di Belen Rodriguez è vera’».

A questo punto tutti si aspettavano una reazione da parte di Stefano De Martino che, a detta di chi gli sta molto vicino non avrebbe preso bene la notizia e l’unica reazione che è stata evidente è stata quella di farsi fotografare, come non aveva fatto prima, con la sua nuova fiamma, una modella di 40 anni, MariaCarla Boscono, mano nella mano.

