Architetture in via d’estinzione: New Baztan, uno dei più bei villaggi della Spagna

Si chiama Nuevo Baztán ed è un gioiello dell’architettura spagnola scelto dall’Associazione dei Borghi più belli di Spagna per essere inserito assieme ad altri 10 nella lista dei borghi più belli del 2021. Per raggiungere questo obiettivo, la città di Madrid, che si unisce alla vicina Chinchón, ha dovuto superare rigidi criteri di qualità su questioni relative alla cura e alla protezione del suo patrimonio. Sul profilo Instagram dell’Associazione si legge che uno dei motivi che hanno portato a questa scelta è il suo palazzo barocco “che presiede un nucleo signorile circondato da tre piazze che si caratterizzano per la loro armonia, semplicità e austerità”.

In realtà, questa piccola cittadina è più navarrese che madrilena: fu fondata infatti da Juan de Goyeneche all’inizio del XVIII secolo, che le diede il nome e le tradizioni del suo luogo d’origine, la Valle del Baztan. Il progetto fu commissionato all’architetto spagnolo José Benito Churriguera con l’ordine di ispirarsi ad altri progetti simili avviati da Colbert, il famoso ministro di Luigi XIV in Francia. Il villaggio, realizzato ex novo, si trovava su un bosco di agrifogli ed era popolato da castigliani e da artigiani francesi e fiamminghi. In realtà, Goyeneche stava cercando di costruire un posto per ospitare gli operai di una fabbrica di vetro che continuò ad operare fino alla metà del XVIII secolo.

In seguito il luogo è rimasto praticamente disabitato per secoli. Ma nel 1941, dopo la guerra civile, il Nuovo Baztan fu dichiarato Monumento Storico-Artistico e ottenne una certa protezione. Fece poi un ulteriore passo in avanti nel 1980, quando venne dichiarato Sito Storico-Artistico e nel 2000 è diventato un Sito di Interesse Culturale. Nel 1989 Banesto, allora proprietario, lo cedette alla Comunità Autonoma di Madrid. Il comune divenne il progetto industriale più avanzato dell’epoca, “precursore del grande compito di modernizzazione e industrializzazione della Spagna intrapreso dai primi Borboni. È stato anche il precursore delle future fabbriche reali borboniche”, si legge sul sito web dell’Ufficio del Turismo locale.

Il centro storico conserva in gran parte l’estetica di oltre 300 anni fa, in particolare la piazza della Chiesa, il Palazzo, il Municipio e le vecchie case che sono state conservate. “Il Palazzo è in fase di restauro, e Nuevo Baztán spera, come testimone silenzioso del suo splendore nel XVIII secolo, che gli organi competenti concludano definitivamente il restauro di questo gioiello del Barocco, simbolo dell’unione della Navarra e di Madrid”, concludono dall’Ufficio del Turismo. Incrociamo le dita.

