angelica-donati,-la-figlia-imprenditrice-di-milly-carlucci:-ecco-cosa-fa

Spread the love

Milly Carlucci ha una bellissima figlia lanciata nel mondo imprenditoriale che tuttavia non rinuncia a seguire le orme della madre.

Milly Carlucci (websource)

Milly Carlucci, nome di nascita Camilla Patrizia Carducci, è una famosissima conduttrice ed attrice, nonché cantante nata in Italia. Inizia la sua carriera grazie ad un concorso di bellezza, tuttavia i genitori non erano molto d’accordo con le sue ispirazioni artistiche e la convinsero ad iscriversi all’università.

Non è una strada quella che sente consona per lei e, dopo aver convinto i genitori, abbandona gli studi per seguire il suo sogno. Inizia così la sua carriera nel piccolo schermo grazie alle sue apparizioni su GBR, emittente televisiva con sede a Roma.

Da qui inizia la sua scalata in questo mondo che la porterà anche ad esordire con la Rai e dal 1980 ad oggi è riuscita a rimanere sempre sulla cresta dell’onda. Diventerà uno dei volti più presenti ed amati dal pubblico, collaborando con entrambe le principali reti nazionali.

Leggi qui —> Alessandro Baudo, il figlio segreto dello storico conduttore: ecco chi è

Leggi qui —> Pippo Baudo prende una decisione strabiliante: “Lo farò in diretta tv”

Dopo una lunga relazione nel 1985 si sposa con l’ingegnere Angelo Donati, dal loro amore nascono anche due figli, Angelica e Patrick. La più grande soprattutto fa molto parlare di lei e pare che stia cercando di seguire le orme della madre.

Milly Carlucci: la figlia imprenditrice che vuole seguire le sue orme

Milly Carlucci è un personaggio molto famoso e con un grande seguito. Tuttavia essendo figlia di un’altra generazione non ama usare i social, ad esempio infatti non possiede un profilo Instagram. Le foto riguardo la sua vita privata però ci vengono fornite da sua figlia Angelica Donati.

Angelica Donati è la figlia primogenita della coppia e ormai da anni è diventata una figura di spicco del mercato immobiliare di cui anche il padre era un uomo importante. Ha sempre dimostrato un interesse per le attività del padre così ha deciso di intraprendere gli studi e di laurearsi in management in un università londinese ed ha conseguito un master ad Oxford.

Ha lavorato per la Goldman Sachs ed anche per la Ralph Lauren, prima di dedicarsi nel 2012 all’azienda di famiglia, sempre nel ramo immobiliare. Ha anche fondato la Donati Immobiliare Groups di cui attualmente è CEO. Oltre al ruolo manageriale Angelica è anche editorialista di Forbes, AGI e Property Week.

Leggi qui —> Belen Rodriguez ormai è immersa nella tempesta: non riesce a uscirne

Ma potremmo dire che ha anche seguito le orme della madre. L’imprenditrice è spesso ospite di moltissime trasmissioni che hanno contribuito a far crescere la sua fama. Nonostante questo a lei non piace far trasparire molto della sua vita privata, infatti anche sui social è molto riservata.