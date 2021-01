anas:-rifacimento-di-un-giunto-sulla-statale-231-“di-santa-vittoria”-ad-alba

Anas ha programmato il rifacimento di un giunto di dilatazione sulla statale 231 “di Santa Vittoria” ad Alba, in provincia di Cuneo.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, lunedì 18 e martedì 19 gennaio sarà chiusa al traffico la rampa di immissione in direzione Asti in prossimità dello svincolo di Alba (km 29,900, tra Scaparone e Mussotto).

Per chi viaggia in direzione Asti il percorso alternativo consigliato è costituito dalla sopraelevata in direzione Alba con uscita ad Alba/Corso Europa, inversione di marcia alla prima rotatoria e reimmissione sulla SP3 e SS231 per Asti.

