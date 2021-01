Spread the love











Scontro di fuoco tra Alessandra Celentano e Elena D’Amario in sala prove. Tra le due volano parole forti e offensive Pochi istanti fa durante il daytime di Amici è andato in onda uno scontro di fuoco tra Alessandra Celentano e Elena D’Amario. La ballerina professionista è stata chiamata in causa da Lorella Cuccarini, attualmente a […]

L’articolo Amici, scontro di fuoco tra la Celentano e la D’Amario: volano parole forti (VIDEO) proviene da Leggilo.org.

