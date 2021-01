aggiornamento-covid-19,-alba:-153-gli-attualmente-positivi

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 153, di cui 15 ricoverati.



I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 30.



I guariti da inizio pandemia sono 572. I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

“Sale ancora il numero dei contagi in città. Dal 22 dicembre, prima delle festività natalizie, contiamo 20 persone positive in più – commenta il sindaco Carlo Bo -. Fortunatamente, da una decina di giorni non abbiamo più registrato decessi e ormai da un mese all’ospedale di Verduno i ricoveri Covid sono inferiori a quelli non legati alla pandemia. Intanto a fine dicembre è partita la campagna vaccinale che per ora riguarda strutture ospedaliere e Rsa dell’Asl Cn2 e fino a oggi ha coinvolto circa 3000 persone”.

cs