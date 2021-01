whatsapp,-come-ascoltare-audio-senza-visualizzare:-arriva-il-trucco

Da oggi con un semplice trucco sarà possibile ascoltare audio su WhatsApp senza visualizzare, andiamo a scoprire come fare.

Spunta un nuovo trucco sull’app di messaggistica (Screenshot)

Sono oramai tantissimi i sondaggi in cui gli utenti di WhatsApp affermano che preferiscono mandare note audio, piuttosto che scrivere. Infatti inviare un audio non solo è più facile, ma è anche soprattutto più comodo e veloce. Quante volte ci sarà capitato di andare di fretta e mentre camminiamo invece di concentrarci sul tastierino del telefono, decidiamo di inviare un semplice audio.

La scelta comoda però non sempre è ben vista dal destinatario, perchè con l’audio l’applicazione segnala sempre quando questo è stato visto e ascoltato. Così sono dall’altra parte del telefono, milioni di utenti da tutto il mondo hanno deciso di trovare trucchi e soluzioni a questo problema. Andiamo quindi a vedere come ascoltare gli audio su WhatsApp, senza visualizzare.

WhatsApp, il trucco per ascoltare gli audio senza visualizzare: semplice e comodo

Il nuovo trucco presente sull’applicazione (Screenshot)

Per ascoltare gli audio senza visualizzare su WhatsApp bisognerà attivare un semplice trucco, stesso all’interno dell’applicazione. Infatti bisognerà accedere alle “Impostazioni” di WhatsApp. Mentre su iPhone troviamo l’icona in basso a destra, su Android l’icona per accedere alle Impostazioni si trova in alto, sempre a destra.

Successivamente poi bisognerà cliccare prima su “Account” e poi su “Privacy“. Una volta che l’utente avrà cliccato su privacy, si dovrà cliccare su “Conferme di lettura” dove potremo finalmente disattivare tutte le conferme di lettura. Ovviamente la disattivazione delle conferme di lettura vale sia per i messaggi ricevuti che per quelli inviati.

La cosa però potrebbe risultare un pò scomoda. Così il consiglio che possiamo darvi è di disattivare le conferme di lettura ogni volta che riceviamo l’audio e poi riattivare il tutto quando si desidera che parta la notifica. Con questo semplicissimo trucco, infatti, sarà possibile ascoltare tutti gli audio che vogliamo senza visualizzare.