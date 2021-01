vita-in-diretta,-l’inviata-ha-un-atteggiamento-incomprensibile-e-volgare-davanti-le-telecamere,-alberto-matano-incredulo,-gelo-in-studio

Spread the love











Alberto Matano conduce Vita in diretta con grande professionalità e la pretende anche dai suoi inviati così come cerca di portare sempre rigore e serietà, almeno quando gli argomenti lo richiedono. Altrimenti sa essere anche molto giocoso e divertente ed è facile vederlo sorridere ed essere disteso oltre che profondamente a suo agio. Nonostante nessuno sapesse l’anno scorso, durante l’anno di programmazione, che ci fossero dei fortissimi attriti tra lui e l’altra conduttrice, Lorella Cuccarini, oggi che lo si vede condurre da solo, è evidente la differenza. I due, l’anno scorso, furono molto bravi a celare i dissapori e condussero senza mai far trasparire tutto il malcontento che c’era anche perché la gestione della situazione pandemica sia nello studio che fuori non agevolava e se qualche volta sono sembrati un po’ più tesi del solito la gente da casa lo attribuiva proprio al covid.

L’inviata di Alberto Matano fa un gestaccio ma Martano fa finta di niente e continua a condurre

Ieri, durate la puntata di Vita in diretta, è accaduto un episodio abbastanza increscioso e spiacevole che ha destato, alla fine, anche molta ilarità soprattutto nel popolo del web mentre, c’è da scommetterci che Alberto Matano si sarà abbastanza agitato.

L’argomento era la condotta di don Umberto, il parroco di Scicli che, nonostante non fosse ancora arrivato il suo turno, è riuscito, comunque, a vaccinarsi.

Matano ha lanciato il filmato e il pubblico ha ascoltato la versione del parroco che diceva, comunque, di essere un ultraottantenne con varie patologie.

Poi, terminato il filmato, si è tornati in studio e il pubblico da casa poteva vedere simultaneamente sia Alberto Matano in studio che in collegamento la sua inviata che, in quel momento stava facendo il gesto del dito medio ripetuto per due volte.

Nessuno ha capito da cosa fosse stata spinta a comportarsi così né Matano ha chiesto alcuna spiegazione ma è andato avanti come se non avesse visto nulla.

Il video di quel momento ha fatto il giro del web e in tanti hanno mostrato divertimento.

Alberto Matano non vuole parlare della sua vita privata

Alberto Matano, sempre molto riservato, si rifiuta di parlare della sua vita privata anche se ultimamente ha detto di vivere una storia d’amore molto importante ma di non volere assolutamente rivelare con chi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...