Uomini e Donne: Riccardo, il gran rifiuto per Roberta

Riccardo Guarnieri fa per Roberta Di Padua un gesto che proprio non ci si aspettava. Rifiuta di conoscere le nuove dame per poter frequentare solo la dama del Trono Over di Uomini e Donne…

Colpo di scena a Uomini e donne: Riccardo Guarnieri finalmente si è deciso a fare un passo verso la dama che sta frequentando. O meglio, che stava frequentando.

Perché con Roberta Di Padua sembrava in effetti essersi tutto interrotto prima di Natale: lei ha chiesto al cavaliere tarantino più rispetto e più attenzioni, concedendole l’esclusiva nella frequentazione per provare a vedere se era possibile costruire qualcosa insieme, lui ha sempre negato questa opportunità, facendole però scenate di gelosia quando lei si rapportava con altri, come ad esempio Michele, il cavaliere che per qualche tempo Roberta ha provato a conoscere.

Riccardo Guarnieri si mette a nudo

Oggi il colpo discesa nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi, con Guarnieri che fa una confessione:

“A me sono mancate le telefonate. Tu no mi hai chiamato, avrei potuto farlo io in effetti, ma mi batteva sempre in testa il ballo con Michele e allora non ti ho chiamata. Mi sono impuntato un pochino di più per la pretesa (dell’esclusiva, ndr), che doveva essere qualcosa di spontaneo. A me non va di chiudere, c’è tanta roba tra me e te. Instaurare un rapporto come quello che abbiamo noi è difficilissimo”.

“Sai quanto ci tengo a te“, dice la Di Padua al cavaliere. Che a lei Riccardo piaccia e anche molto non lo ha mani negato. È stata disposta anche a fare un passo indietro, lasciandogli i suoi tempi e i suoi spazi per fargli capire se effettivamente lei poteva mancargli. E così è stato

Ed ecco che finalmente l’ex fidanzato di Ida Platano cede di fronte all’orgoglio e le chiede: “Vogliamo provare a risentirci?

“Io ti voglio sentire sempre”, gli dice Roberta.

Il gesto di Riccardo per Roberta

E così Riccardo chiede a Roberta di ballare. Ma prima dice a Queen Mary di non far scendere le due dame che sono venute per fare la conoscenza. Non è il caso. Ora c’è solo Roberta.

