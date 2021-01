tour-virtuali:-15-musei-in-tutto-il-mondo-da-scoprire-online

La Galleria degli Uffizi a Firenze

© Getty / Photo Julian Elliott Photography

Conosciuta per ospitare veri e propri gioielli come La nascita di Venere di Sandro Botticelli, L’Annunciazione di Leonardo da Vinci o i dipinti di Tiziano e Caravaggio, la Galleria degli Uffizi, come molti altri musei in tutto il mondo, è visitabile virtualmente dalla piattaforma di Google Arts & Culture. Il museo ha inoltre messo a disposizione di tutti, attraverso il suo sito web, un importante database iconografico delle sue principali opere e offre così la possibilità di scoprire gratuitamente la storia di ciascuna di esse. In breve tempo, potrete scoprire le collezioni di questo iconico museo italiano.

La visita virtuale tramite Google Arts & Culture.



La banca delle immagini della Galleria degli Uffizi.

Il Guggenheim di Bilbao

© Guggenheim Bilbao

Il Guggenheim Bilbao, opera decostruttivista dell’architetto Frank Gehry, è un magnifico esempio di architettura d’avanguardia del XX secolo con i suoi avvolgenti rotoli di titanio. Con una superficie di 24.000 m2, di cui 9.000 m2 per le esposizioni, l’edificio, che è diventato un must da non perdere da quando è stato inaugurato nel 1997, ha dato molta energia a questa città dei Paesi Baschi spagnoli grazie all’afflusso di oltre 1 milione di visitatori all’anno. Con le sue sale in cui predomina lo spazio, il museo può vantare di ospitare opere di grandi dimensioni, a partire dall’imponente Serpente dello scultore Richard Serra. Tra gli altri grandi artisti in mostra ci sono Mark Rothko, Yves Klein, Andy Warhol, Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Jean-Michel Basquiat e gli artisti baschi Eduardo Chillida e Jorge Oteiza. Senza dimenticare Louise Bourgeois e Jeff Koons, il cui ragno e il cui cane XXL accolgono i visitatori all’ingresso. Tutte queste opere possono essere scoperte a 360° attraverso la piattaforma di Google Arts & Culture.

Il tour virtuale del Guggenheim Bilbao.



Video delle mostre passate: #GuggenheimBilbaoLive.

Il Musée d’Orsay di Parigi

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Edouard Manet (1832-1883), Le déjeuner sur l’herbe, 1863. Donation Etienne Moreau-Nélaton, 1906.

Le origini delle collezioni di pittura del Musée d’Orsay risalgono al Musée du Luxembourg fondato nel 1818 da Luigi XVIII per ospitare le opere di artisti viventi. Tuttavia, fino agli anni Ottanta del XIX secolo, il Musée du Luxembourg rimase chiuso alle nuove idee. Courbet e Millet, per esempio, non vi sono stati esposti durante la loro vita. Gli artisti hanno dovuto contare sulle loro famiglie e i collezionisti prima che l’arte contemporanea entrasse finalmente nelle collezioni nazionali francesi. È il caso, ad esempio, del pittore Gustave Caillebotte, amico e mecenate degli impressionisti, che lasciò in eredità la sua collezione allo Stato alla sua morte nel 1894. Vale a dire, più di sessanta dipinti di Degas, Manet, Cézanne, Monet, Renoir, Sisley, Pissarro e Millet, che ancora oggi rendono famoso il Musée d’Orsay. Allo stesso modo, il pittore Étienne Moreau-Nélaton fece diversi doni e lasciti tra il 1883 e il 1927, permettendo in particolare al famoso Déjeuner sur l’herbe di Manet di entrare nelle collezioni. Una collezione la cui fama va oltre i confini e che ora può essere scoperta attraverso la piattaforma di Google Arts & Culture. Il Musée d’Orsay pubblica inoltre numerosi video sul suo account YouTube per permettervi di scoprire un’opera, un artista o un movimento.

La visita virtuale tramite Google Arts & Culture.



Video tematici del museo d’Orsay.

Il Guggenheim di New York

© Solomon R. Guggenheim Museum / Photo : David Heald

Come il Guggenheim Museum di Bilbao, anche il Guggenheim di New York può essere visitato virtualmente. Se da un lato questa è naturalmente un’occasione per conoscere meglio le opere esposte, dall’altro questa visita, offerta in collaborazione con la piattaforma di Google Arts & Culture, permette anche di osservare da vicino l’imponente architettura di Frank Lloyd Wright, che l’anno scorso è stata inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Basta usare il cursore visibile sulla destra e partire dalla sala principale per avere una vista a 360° della famosa rampa a spirale e della luminosa cupola centrale. Poi, sempre usando il cursore, non resta che scorrere fino ai vari piani per passeggiare tra i capolavori di Andy Warhol, Picasso, Dan Flavin, Kandinsky o Jackson Pollock. E per chi desidera esplorare la ricca collezione del museo di New York, sono disponibili in versione digitalizzata 1.700 opere di oltre 625 artisti. È difficile fare di più!

La visita virtuale tramite Google Arts & Culture.



Per saperne di più sul Guggenheim New York.



E le 1700 opere digitalizzate.

Il Museo Frida Kahlo di Città del Messico

© Getty / Photo Michael Ochs Archives

È senza dubbio la più all’avanguardia tra gli artisti messicani. La famosa pittrice Frida Kahlo è nata nel 1907, nel cuore del quartiere Coyoacàn di Città del Messico, in una casa blu conosciuta come “Casa Azul” dove ha vissuto gran parte della sua vita e fino alla sua morte, avvenuta nel 1954. Aperta al pubblico, questa casa può essere visitata anche in modo vitale dalla piattaforma di Google Arts & Culture. Si può vedere il suo laboratorio con il cavalletto e i pigmenti, la sua cucina vestita di ceramica e il suo giardino con l’accento sui cactus. Un modo diverso di intendere il mondo intimo di uno degli artisti più popolari.

La visita virtuale tramite Google Arts & Culture.



Scoprite di più sulla vita e sul lavoro di Frida Kahlo.



Il sito web di Casa Azul.

La Piccola Galleria del Museo del Louvre a Parigi

© Musée du Louvre / Olivier Ouadah

Poco conosciuta dal grande pubblico, la Petite Galerie è uno spazio espositivo permanente nel cuore del museo, aperto a tutti, destinato in particolare alle famiglie, agli scolari e alle persone lontane dai musei. Pensata per fornire le chiavi di lettura del museo, la Petite Galerie propone ogni anno una mostra multidisciplinare su un tema trasversale della storia dell’arte: la figura dell’artista. Ogni mostra è accompagnata da un tour virtuale accessibile dal sito del Louvre, che permette ai visitatori di osservare da vicino ogni opera esposta e di saperne di più leggendo i cartelli. In onore di questa quinta edizione, Albrecht Dürer, Rembrandt ed Eugène Delacroix saranno in mostra… una buona occasione per rivedere i suoi classici!

Il tour virtuale La figura dell’artista.



Risorse offerte dalla Petite Galerie.

La National Gallery di Londra

Courtesy of The National Gallery

Auguste Renoir, La Yole, 1875.

La National Gallery offre, in collaborazione con la piattaforma Google Arts & Culture, la possibilità di un tour virtuale a 360° delle sue sale espositive e delle altre collezioni permanenti. Conserva alcuni dei dipinti più belli del mondo – quasi 2.300 dipinti in totale – e presenta anche alcune opere nazionali (William Turner, John Constable, Thomas Gainsborough). La maggior parte della collezione è costituita da dipinti stranieri che coprono l’intera storia dell’arte dal Medioevo alla fine del XIX secolo, compresi i capolavori rinascimentali di Tiziano e Veronese.

Il link: The National Gallery.

Il Rijksmuseum di Amsterdam

Courtesy of Rijksmuseum

Johannes Vermeer, La Laitière, c. 1660.

Con oltre 200 sale espositive, il museo è famoso per ospitare veri e propri tesori dell’età dell’oro olandese dal XV secolo al 1900, tra cui La Ronde de nuit di Rembrandt e La Laitière di Johannes Vermeer. Come molti altri grandi musei, il Rijksmuseum offre, attraverso il suo sito web, un tour virtuale della sua galleria centrale, invitando i visitatori a scoprire una ventina di capolavori attraverso video descrittivi. Questa è anche una buona occasione per esplorare la museografia di Jean-Michel Wilmotte. Per completare questa visita, è possibile anche andare sulla piattaforma Google Arts & Culture, che offre ampi contenuti dedicati al Rijksmuseum, attraverso altri quattro tour virtuali con il padiglione asiatico, oltre a una decina di focus sulle opere più famose.

La visita virtuale: i capolavori del Rijksmuseum da vicino.



Per saperne di più: Google Arts & Culture.

Il Museo Van Gogh di Amsterdam

© Vincent van Gogh Foundation

Vincent van Gogh, Iris, 1890.

Dopo il Rijksmuseum, sarete accompagnati in un tour virtuale di un altro museo da non perdere nella capitale dei Paesi Bassi: il Museo Van Gogh. Con quasi 2,1 milioni e mezzo di visitatori nel 2019, questo museo continua ad attirare folle con la forte argomentazione che ospita la più grande collezione di opere di Vincent van Gogh al mondo. La sua collezione permanente comprende più di 200 dipinti, 500 disegni e più di 750 lettere… esposti a rotazione. I suoi dipinti includono I mangiatori di patate (1885), La camera da letto (1888), I girasoli (1889), Iris (1890) e Mandorlo in fiore (1890). Questi capolavori post-impressionisti sono da (ri)scoprire attraverso la piattaforma di Google Arts & Culture e ci danno l’opportunità di conoscere un po’ di più su questo artista che è stato frainteso durante la sua vita.

La visita virtuale tramite Google Arts & Culture.



La visita in Video.

La Fondazione Beyeler a Basilea

Courtesy of Fondation Beyeler / Photo © Mark Niedermann

Immersa in un parco di sculture, la Fondation Beyeler, la cui architettura è stata progettata da Renzo Piano, è il museo più visitato della Svizzera. Costruito su un unico livello per una migliore accessibilità e inondato di luce naturale grazie alle sue finestre a bovindo, questo ambiente esterno ospita più di 400 opere d’arte moderna e contemporanea presentate a rotazione. La collezione comprende opere impressioniste, post-impressioniste e cubiste dell’inizio del XX secolo (Monet, Cézanne, Matisse, Picasso, Miró…), così come opere d’arte americana degli anni ‘50 (Ellsworth Kelly, Barnett Newman, Mark Rothko…). In collaborazione con la piattaforma Google Arts & Culture, il museo offre ora la possibilità di scoprirne una parte attraverso un tour virtuale.

La visita virtuale tramite Google Arts & Culture.



Per saperne di più sulle collezioni della Fondation Beyeler.

Il Metropolitan Museum of Art di New York

© The Metropolitan Museum of Art

Attraverso il suo progetto Met 360, il Metropolitan Museum of Art invita i visitatori di tutto il mondo a esplorare le sue collezioni in modo virtualmente nuovo. Realizzata con una tecnologia a 360°, questa serie di sei video, già visti più di 11 milioni di volte, permette ai visitatori di esplorare come mai prima d’ora alcuni degli spazi emblematici del museo, dal Tempio di Dendur alla Galleria delle Armi e delle Armature. Per chi preferisce l’arte contemporanea, la serie di video The Artist Project presenta 120 episodi dedicati a 120 artisti, ognuno dei quali discute di un’opera o di una collezione del museo. Tra questi John Baldessari, Hiroshi Sugimoto, Vik Muniz, Raymond Pettibon, Sheila Hicks, Lee Ufan, Nan Goldin e Jeff Koons.

Il collegamento del progetto Met 360.



Il link del progetto dell’artista.

Il Museo d’Arte Moderna di Parigi

© Paris Musées

Il fauvismo, i quadri colorati di Robert Delaunay, i quadri onirici di Giorgio De Chirico, i Nuovi Realisti o l’arredo monumentale creato da Raoul Dufy durante l’Esposizione Internazionale del 1937… Ecco alcune delle opere discusse durante la visita virtuale a 360° proposta dal MAM Paris attraverso un educational tour accessibile a tutti gli spettatori. Inoltre, con quasi 15.000 opere, le collezioni del museo sono tra le più ricche in termini di creazione artistica. del ventesimo e ventunesimo secolo. Più di 10.000 opere sono elencate online, abbastanza per perfezionare la sua conoscenza di Henri Matisse, Fernand Léger, Simon Hantaï o Franco Fontana. Una parte molto ampia del sito è dedicata anche alla fotografia e ai suoi attori principali: Bernard Plossu, Manuel Álvarez Bravo, Henri Cartier-Bresson, Brassaï, Édouard Boubat, Lucien Clergue, Jean Dieuzaide.

Il link al Tour Virtuale del MAM.



Il link MAM Collezioni Online.

Il Georgia O’Keeffe Museum in New Mexico

© Georgia O’Keeffe Museum

È ad Abiquiú, non lontano da Santa Fe, New Mexico, che si trova la casa del famoso pittore americano. Oggi trasformato in museo, è visitabile… anche virtualmente. Georgia O’Keeffe ha visitato il villaggio per la prima volta nel 1931. Quasi vent’anni dopo, decise di stabilirsi definitivamente nel villaggio, dove fino ad allora aveva trascorso solo le estati nel suo “Ghost Ranch”, per soddisfare la sua ricerca dei grandi spazi aperti. Sebbene sia nota soprattutto per i suoi dipinti astratti di fiori, la sua scoperta delle terre aride del New Mexico influenzerà notevolmente la sua tavolozza. Inoltre, la sua casa, dietro la sua apparente semplicità, rivela il suo gusto per il design. Mentre le strutture in adobe si trovano in tutta la regione, l’artista rivisita questa architettura tradizionale per creare una casa decisamente moderna per l’epoca.

La visita virtuale della casa di Abiquiú.



Il tempo del Ghost Ranch.

La Tate Britain a Londra

© Tate

Come la National Gallery, anche la Tate Britain offre, in collaborazione con la piattaforma Google Art & Culture, un tour a 360° delle sue collezioni permanenti, un’opportunità per (ri)scoprire i cieli nuvolosi di Constable, i paesaggi di Turner e numerosi dipinti del movimento preraffaellita, tra cui la bellissima Ofelia di John Everett Millais. Il sito del museo londinese offre anche una vasta gamma di opere di artisti recenti – David Hockney, Francis Bacon e Tracey Emin – da esplorare, oltre a visite guidate delle sue attuali mostre temporanee che sono chiuse al pubblico a causa della pandemia. Al momento, è da non perdere quello dedicato all’illustratore Aubrey Beardsley.

La visita virtuale tramite Google Art & Culture.



Per saperne di più sulla collezione Tate Britain.



La visita guidata alla mostra di Aubrey Beardsley.

Il Museo delle Arti Decorative di Parigi

© MAD / Luc Boegly

Dal gotico internazionale al Rinascimento italiano, dalla chinoiserie allo stile impero, dall’Art Nouveau all’Art Déco, dal design italiano a Jean Prouvé, da Philippe Starck a Roger Tallon… il Musée des Arts Décoratifs presenta con #CultureChezVous un tour immersa tra le più ricche del suo sito. Va detto che il museo, che espone quasi 6.000 oggetti su 6.000 m2, ospita oggi una delle più importanti collezioni di arti decorative del mondo, gran parte della quale è oggi documentato online tramite commento audio o tour virtuali a 360 gradi. Da non perdere l’installazione completa della camera da letto, del boudoir e del bagno di Jeanne Lanvin, salvata dalla demolizione della villa parigina dove viveva nel 1965.

Il corso MAD virtuale.

Articolo originale pubblicato su AD France