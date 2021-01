TG BYOBLU24 | 15 GENNAIO 2021 | EDIZIONE 19.00

15/01/2021 Alcune delle notizie del Tg

Le partite IVA e in particolare i ristoratori, gli albergatori, i gestori di palestre sono stati colpiti in modo devastante dalle misure messe in campo dai DPCM di Conte. Molte attività sono state costrette a chiudere, altre hanno accumulato debiti diventati ormai insostenibili. Oggi prende il via l’iniziativa #IoApro; decine di migliaia di ristoratori hanno deciso di riaprire le loro attività in tutta Italia. Byoblu ha raccolto le voci dei ristoratori di Roma e di Milano.

Un gruppo di hacker è riuscito a scovare i documenti riservati riguardanti il vaccino anti Covid sviluppato dalla Pfizer/Biontech. I pirati informatici sono entrati negli archivi informatici dell’EMA, l’agenzia europea dei medicinali che ha dato l’autorizzazione al vaccino, e hanno pubblicato i documenti sul dark web.

L’IMU sulla prima casa era diventato fortunatamente solo un ricordo della stagione di austerità introdotta con il Governo di Mario Monti. Ora c’è chi vorrebbe reintrodurre questa tassa iniqua. Si tratta di Bankitalia che ha fatto questa incredibile proposta in una recente audizione alle Camere. Byoblu ha sentito il parere dell’onorevole Claudio Borghi.

I ragazzi delle scuole superiori continuano la loro protesta, a Milano oggi alcuni istituti sono stati occupati per chiedere al Governo nazionale e alle istituzioni locali maggiore attenzione al settore. “Vogliamo tornare in aula, la didattica a distanza è un fallimento e ci sono gravi ed evidenti ripercussioni su tutti i ragazzi”, spiegano gli alunni riuniti in assemblea fuori dagli istituti ai microfoni di Byoblu.

