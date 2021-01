temptation-island:-valeria-liberati-senza-filtri-su-instagram

L’ex concorrente di Temptation Island Valeria Liberati lancia una challenge no-filter. L’influencer ha deciso di aderire ad una challenge che sta facendo il giro del mondo che invita le persone a mostrarsi senza trucco e senza filtri.

Valeria Liberati, ex concorrente di Temptation Island lancia una sfida su Instagram a tutte le donne: mostratevi senza filtri. Tra una sponsorizzazione ed una frecciatina alle persone che, secondo la ragazza, la invidierebbero, lancia una challenge che sta diventando virale.

Sul suo profilo la ragazza campana è molto seguita, soprattutto per le numerose collaborazioni con piccoli brand di make up. Dopo aver partecipato al noto reality show in compagnia del ragazzo Ciavy, è stata molto criticata per aver scelto di tornare con Ciavy nonostante quanto raccontato da lei sui comportamenti del ragazzo.

La challenge lanciata da Valeria Liberati: No filter, no trucco

“Ho deciso di accettare anche io questa challenge” dice soddisfatta Valeria in una storia di Instagram, pronta a taggare tutte le sue più care amiche e colleghe che hanno risposto, non senza qualche commento su quanto sia “cattiva” questa sfida.

Tra le taggate anche Antonella Fiordelisi, fidanzata di Francesco Chiofalo, detto Lenticchio, che ha scelto di sottoporsi ad un drastico intervento di chirurgia estetica, che però non ha ancora risposto alla sfida.

La ragazza ancora oggi riceve numerose critiche per la scelta fatta dopo le sue vicende sentimentali a Temptation Island, soprattutto per le sue stesse rivelazioni che la vedevano costretta ad una vita da schiava a causa del suo ragazzo Ciavy.

La Liberati, secondo quanto riporta continuamente delle sue storie, si ritiene spesso attaccata da persone invidiose e gelose della sua vita, invitandole continuamente a “farsi una vita“, ma purtroppo molti fan non riescono a dimenticare le sue lacrime amare nel villaggio e non accettano le sue scelte di vita.