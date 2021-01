Sylvain Sylvain è morto: addio al chitarrista dei New York Dolls

Sylvain Sylvain ci dice addio: lutto terribile nel mondo della musica. Il chitarrista dei New York Dolls, come annunciato dalla moglie, si spegne dopo una lunga malattia.

Lutto nel mondo della musica: si è spento Sylvain Sylvain, chitarrista dei New York Dolls e icona assoluta del glam rock americano. L’artista statunitense, nato in Egitto, si è spento all’età di 69 anni. L’annuncio è arrivato dalla moglie dell’artista, la signora Wanda O’Kelley Mizrahi, attraverso la propria pagina Facebook.

Sylvain Sylvain si è spento: addio alla leggenda

“Come molti di voi sanno, Sylvain ha combattuto il cancro negli ultimi due anni e mezzo. Sebbene lo abbia combattuto valorosamente, ieri è morto a causa di questa malattia. Mentre piangiamo la sua perdita, sappiamo che è finalmente in pace e senza dolore. Per favore, accendi la sua musica, accendi una candela, dì una preghiera e mandiamo questa bellissima bambola per la sua strada”, scrive la consorte.

Il messaggio della donna poi prosegue con la lettera di Lenny Kaye, chitarrista di Patti Smith, che rende omaggio al compianto collega definendolo il cuore e all’anima dei New York Dolls. “Syl amava il rock and roll. La sua gioia sul palco, il suo sorriso radioso, rivelarono il senso di meraviglia che doveva aver provato all’età di 10 anni, emigrando dal Cairo con la sua famiglia nel 1961, sulla nave che si stava avvicinando al porto di New York mentre guardava la Statua della Libertà per la prima volta”, scrive Lenny.