serie-tv-marvel,-netflix-e-disney-plus:-in-che-ordine-guardarle

Serie tv Marvel in ordine di uscita: lista completa

Serie TV Marvel: nel ricco panorama di supereroi ideati dalla Marvel Comics, buona parte di questi hanno acquistato una vita e sembianze umane all’interno della divisione Marvel Television.

Si tratta del ramo dell’azienda incaricato di realizzare serie televisive in live-action e animazione è che è parte del colosso cinematografico The Walt Disney Company.

Nell’ottobre 2019 è stato annunciato che Marvel Television avrebbe cessato le proprie attività: la divisione nel gennaio 2020 è stata ristrutturata e ha confluito nella nuova entità Marvel TV Studios.

Di seguito le serie tv Marvel attualmente in produzione e in uscita prossimamente:

Questo è l’elenco delle serie tv Marvel cancellate o concluse:

Serie tv Marvel in ordine: come guardarle

Non hai mai guardato una serie tv Marvel? Per calarti al meglio nelle dinamiche delle missioni e delle avventure dei supereroi della MCU (Marvel Cinematic Universe) c’è bisogno di iniziare dalla prima serie televisiva prodotta per la ABC nel 2013, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. La narrazione riprende subito dopo gli eventi di New York City visti nel lungometraggio Avengers (2012). L’agente Phil Coulson che si credeva morto nel film, ritorna per unire un’élite di agenti scelti dello S.H.I.E.L.D. e formare una squadra specializzata. L’obiettivo è occuparsi di casi soprannaturali. Il nemico per eccellenza dello SHIELD è l’HYDRA e spesso è l’unico colpevole che si nasconde dietro ogni macchinazione internazionale, che la squadra tenta di debellare stagione dopo stagione.

Sulla stessa impronta è nato lo spinoff Marvel’s Agent Carter. Attraverso l’agente Peggy Carter, la serie televisiva racconta le origini dello SHIELD, l’agenzia di spionaggio internazionale in cui lavorano Coulson e la sua squadra. Considerando che, a seguito del film Capitan America (2011), il personaggio di Peggy Carter e la reciproca attrazione con il supereroe patriota, hanno stimolato un notevole interesse da parte del pubblico, la serie ha avuto 2 stagioni ma nonostante i piani produttivi già concordati, il canale ha deciso di non rinnovarla per una terza stagione.

Scopriamo adesso quali sono le serie tv Marvel da vedere dopo Agents of SHIELD e Agent Carter.

Serie tv Marvel 2017: Legion, Gifted, Inhumans e Runaways

Le serie Marvel’s Inhumans e Runaways raccontano il punto di vista opposto dell’umanità e degli agenti SHIELD. I protagonisti sono persone dotate di poteri. Entrambe le serie nascono dalla serie di fumetti dall’omonimo titolo. Alle due, inoltre, si aggiungono le serie tv Legion e Giftef. Vediamo nel dettaglio di cosa parlano!

Legion

Una scena di Legion. Credits: Fox.

La serie ideata da Noah Hawley ed ispirata all’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, è una formula del tutto nuova! Non ha alcun collegato ai film degli X-Men e racconta di un trentenne tormentato da disturbi psichici che alterano la sua percezione della realtà. L’uomo si chiama David Haller e dopo aver tentato il suicidio, viene ricoverato in un nuovo ospedale in cui incontra Sydney Barrett, un’altra paziente della quale si innamora. Quando David prova a baciarla i loro corpi si scambiano proprio quando Sydney è in dimissione. Così David si ritrova all’esterno mentre Sidney, invece, involontariamente uccide Lenny (un’altra paziente) con i poteri telecinetici di David, non sapendoli controllare. Nel momento in cui lo scambio riporta ognuno nel proprio corpo, David scopre di essere detenuto in una segreta società governativa decisa a studiare i suoi poteri mentali.

Nel febbraio 2019 il network americano FX ha reso noto che Legion non avrà una quarta stagione e si concluderà con la terza in onda nel corso dell’anno.

The Gifted

La serie televisiva Fox è basata sui personaggi degli X-Men dei fumetti Marvel Comics, ha debuttato ad ottobre 2017 e racconta di come una coppia di genitori è costretta a fuggire dopo aver scoperto che i loro figli hanno poteri mutanti. Così la famiglia Strucker si unisce ad un gruppo di mutanti clandestini in fuga.

Nell’aprile 2019 il network americano Fox ha annunciato che The Gifted 3 stagione non ci sarà: la serie è stata cancellata dopo due stagioni.

New Warriors

Marvel’s New Warriors è il nome di una serie realizzata da ABC Signature Studios e Marvel Television. Creata da Kevin Biegel, New Warriors è una serie ambientata nel Marvel Cinematic Universe e tratta dal team di supereroi che porta lo stesso nome. Il progetto fu annunciato nell’agosto 2016, con Marvel Television allo sviluppo su alla serie live-action. Nell’aprile 2017 New Warriors ottiene un ordine di 10 episodi dal network via cavo Freeform, di proprietà Disney, con Biegel coinvolto in qualità di showrunner. Nel novembre dello stesso anno fu annunciato che Freeform non sarebbe stata l’emittente a mandare in onda New Warriors, che ad oggi rimane senza rete e con un episodio zero girato.

Girato prima del novembre 2017, l’episodio pilota di New Warriors vantava un cast composto da da Milana Vayntrub nei panni di Squirrel Girl, Derek Theler in quelli di Mister Immortal, Jeremy Tardy nel ruolo di Night Thrasher, Calum Worthy nella parte di Speedball, Matthew Moy in quella di Microbe e Kate Comer interprete di Debrii.



Ad oggi non si conosce il destino di Marvel’s New Warriors. né se la serie diventerà mai realtà. Alcuni fan sperano che la serie possa trovare casa presso il servizio streaming Disney Plus, ma trattandosi di una produzione Marvel TV e non Marvel Studios come le altre serie limitate, questa ipotesi sembra poco probabile.

Inhumans

Incentrata sul personaggio di Freccia Nera, interpretato da Anson Mount, la serie televisiva racconta le vicende della famiglia reale inumana. A causa di un colpo di stato si ritrovano dispersi sulla Terra, precisamente alle Hawaii e dovranno accettare l’impegno di salvare la razza umana, oltre che se stessi. La serie ha debuttato su ABC a settembre 2017 ed è terminata a novembre dello stesso anno con 8 episodi che la critica non ha apprezzato. La seconda stagione già programmata non è mai entrata in lavorazione: il network ABC ha deciso di cancellare Inhumans dopo la prima stagione, che era stata comune presentata come una mini-serie. Per un periodo delle voci hanno parlato della produzione di un film previsto per il 2019 che, purtroppo, è stato annullato.

Marvel’s Runaways

La serie ha debuttato con 10 episodi in cui sono state presentate le vicende di 6 protagonisti adolescenti dotati di superpoteri: Alex Wilder, Nico Minoru, Karolina Dean, Gertrude Gert Yorkes, Chase Stein e Molly Hernandez. I ragazzi si alleano per fermare l’organizzazione criminale di cui fanno parte i loro genitori, denominata Orgoglio. C’è bisogno di loro per fermare i sacrifici umani che compie Orgoglio, il cui obiettivo è ottenere potere e ricchezza. Dopo il debutto a novembre 2017 con i primi 3 episodi, è stata trasmessa dalla piattaforma streaming americana Hulu. La serie televisiva è stata rinnovata per altri 13 episodi che debuttano su Hulu dal 21 dicembre 2018. In Italia la prima stagione di Runaways è disponibile su TIMvision a partire da lunedì 5 novembre.

Nel marzo 2019 la piattaforma di streaming americano Hulu ha annunciato che Runaways tornerà con una terza stagione.

Serie tv Marvel 2018

Cloak & Dagger

Una scena di Marvel’s Cloak & Dagger. Credits: Marvel Television/Freeform.

La serie televisiva di Freeform è prodotta da ABC e Marvel TV, con Joe Pokaski. La serie ha debuttato il 7 giugno 2018 sul canale televisivo e racconta le vicende di Tandy Bowen e Tyrone Johnson, due adolescenti che scoprono di possedere poteri soprannaturali. Per la prima volta si vedono sullo schermo dei supereroi che sviluppano le proprie capacità a seguito di un incontro fortuito: come se la vicinanza tra loro avesse fatto scattare il potere. In verità negli episodi si scopre che la storia è ben più lunga e che il loro destino fosse già predestinato.

Anche questa serie attraversa la vita dei due protagonisti, imparano a conoscersi ed a crescere insieme. Con lo pseudonimo di Cloak & Dagger combattono il male a New Orleans, scoprendo sempre più tasselli del loro passato.

Cloak & Dagger è stata rinnovata da Freeform per una seconda e ultima stagione che ha debuttato lo scorso 5 aprile 2019. In Italia è disponibile su Amazon Prime Video.

Serie tv Marvel 2019: fine di Marvel-Netflix, di The Gifted, Legion e Runaways, torna S.H.I.E.L.D.

Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones. Credits: Netflix.

Il 2019 per le serie tv Marvel è stato inaugurato dalla seconda stagione di The Punisher, disponibile dal 18 gennaio su Netflix. Si scoprirà un mese esatto dopo che quella è anche l’ultima stagione per la serie con Jon Bernthal. Il 18 febbraio Netflix mette la parola “fine” alle serie Marvel Netflix Original. Dopo avere annunciato le cancellazioni di Luke Cage, Iron Fist e Daredevil nell’ottobre 2018, il colosso dello streaming formalizza la fine di The Punisher e di Jessica Jones, che si concluderà con gli episodi finali della terza stagione disponibili dal 14 giugno 2019.

Il 4 aprile ha esordito la stagione 2 di Cloak & Dagger su Freeform, disponibile in contemporanea con gli Stati Uniti su Amazon Prime Video con un appuntamento settimanale. La chiusura della serie è stata resa nota nell’ottobre 2019 da parte della rete Freeform.

Nel marzo 2019 il network streaming Hulu ufficializza anche il rinnovo di Marvel’s Runaways per la terza stagione; nel novembre dello stesso anno lo streamer Hulu conferma che gli episodi della stagione 3 sono gli ultimi e che la serie non avrà una quarta stagione. Lo stesso destino ha atteso The Gifted: nell’aprile 2019 il network americano Fox ne annuncia la chiusura dopo due stagioni.

Subito dopo l’uscita di Avengers: Endgame, il network ABC trasmette la sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. negli Stati Uniti a partire dal 10 maggio. La serie con In Italia andrà in onda su Fox a partire dal 3 giugno, ed è già stata rinnovata per la settima stagione in arrivo nell’estate 2020: la settima stagione è anche l’ultima per al serie tv Agents of S.H.I.E.L.D. che non avrà una stagione otto.

Il 3 luglio 2019 debutta in Italia la terza e ultima stagione di Legion, la serie di Noah Hawley per FX con protagonista Dan Stevens nei panni del figlio di Charles Xavier.

In occasione del D23 Expo tenutosi ad Anaheim, in California, dal 21 al 23 agosto 2019, Disney ha annunciato altre tre serie live-action in preparazione presso Marvel Studios destinate esclusivamente per Disney+: Ms. Marvel, Moon Knight, e She-Hulk.

Questi titoli si aggiungono ai già confermati:WandaVision, Falcon & The Winter Soldier, Loki, Marvel’s What If… e Hawkeye.

Serie tv Marvel 2020: fine di Agents of S.H.I.E.L.D. e di Marvel Television

Una scena della stagione 7 di Agents of S.H.I.E.L.D. Credits: Fox e ABC.

Ha esordito il 5 giugno su Fox la settima e ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., che si è conclusa il 28 agosto nel nostro Paese.

Nel 2020 è avvenuto il debutto di Marvel’s Helstrom su Hulu, che avrebbe dovuto esordire assieme a Marvel’s Ghost Rider prima che su quest’ultima Hulu facesse marcia indietro. La cancellazione di Helstrom, al debutto il 16 ottobre negli Stati Uniti, è stata ufficializzata il 14 dicembre.

Il debutto delle prime due serie targate Marvel Studios per Disney+, ovvero WandaVision e Falcon & The Winter Soldier, è stato posticipato al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

In occasione del Disney Investor Day 2020, la Casa di Topolino ha annunciato diversi progetti live-action Secret Invasion, Armor Wars, Ironheart, I Am Groot e lo speciale natalizio “The Guardians of the Galaxy Holiday Special in arrivo nei prossimi anni.

Serie tv Marvel 2021: debutta Marvel Studios su Disney+

Da sinistra: Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) e Paul Bettany (Visione) in WandaVision. Credits: Marvel Studios/Disney+.

Con l’avvento di Disney+, al debutto il 24 marzo 2020 in Italia, esordiscono nella prima metà del 2o21 le prime tre serie limitate realizzate esclusivamente da Marvel Studios per la piattaforma streaming della Casa di Topolino.

Si comincia con WandaVision, la serie dedicata a Scarlet Witch e Visione che ritrova i suoi interpreti del MCU Elizabeth Olsen e Paul Bettany, al debutto venerdì 15 gennaio 2021 su Disney+.

A partire da venerdì 19 marzo fa il suo debutto Falcon & The Winter Soldier con Anthony Mackie e Sebastian Stan, e incentrata su Falcon e il Soldato D’inverno.

Per maggio è atteso l’esordio di Loki con Tom Hiddleston di ritorno nei panni del Trickster. In estate debutta l’animata Marvel’s What If… con le voci degli attori originali del MCU.

In autunno è previsto il lancio di Hawkeye, mentre entro la fine dell’anno è prevista la prèmiere di Ms. Marvel.

Serie tv Marvel su Netflix: quali sono e come vederle

Le serie tv sul mondo dei supereroi Marvel sono davvero tante. Da Daredevil a The Punisher, il gruppo di supereroi diventati famosi grazie ai fumetti Marvel è composto da ben sei serie tv. Per comprendere al meglio queste serie, esiste un preciso ordine su come vedere le serie Marvel Defenders Netflix. Come dicevamo, le serie televisive di questo filone narrativo sono sei:

Marvel’s Daredevil : 3 stagioni 39 episodi – cancellato, niente stagione 4

: 3 stagioni 39 episodi – cancellato, niente stagione 4 Marvel’s Jessica Jones : 20 novembre 2015, 3 stagioni 39 episodi – cancellato, niente stagione 4 – la terza è l’ultima

: 20 novembre 2015, 3 stagioni 39 episodi – cancellato, niente stagione 4 – la terza è l’ultima Marvel’s Luke Cage : 30 settembre 2016, 2 stagioni 26 episodi – cancellato, niente terza stagione

: 30 settembre 2016, 2 stagioni 26 episodi – cancellato, niente terza stagione Marvel’s Iron Fist : 17 marzo 2017, 2 stagioni 26 episodi – cancellato, niente terza stagione

: 17 marzo 2017, 2 stagioni 26 episodi – cancellato, niente terza stagione Marvel’s The Defenders : 18 agosto 2017, 1 stagione 8 episodi – mini-serie

: 18 agosto 2017, 1 stagione 8 episodi – mini-serie Marvel’s The Punisher – 17 novembre 2017, 2 stagioni 26 episodi – cancellato, niente terza stagione

Tutte queste serie sono visibili su Netflix. Nel 2013, infatti, Netflix ha siglato un patto con Marvel Television e Disney per distribuire le serie tv appartenenti al mondo del Marvel Cinematic Universe con protagonisti i personaggi dei fumetti Marvel, appartenenti alla collana dei Difensori: ovvero Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist. Da questo accordo sono arrivate le quattro serie omonime, più la mini-serie The Defenders e lo spinoff The Punisher.

Ad oggi sono sei i titoli prodotti da Marvel per Netflix, tutti ad eccezione della mini-serie The Defenders rinnovati per più di una stagione. Con l’imminente arrivo della piattaforma streaming direct-to-consumer Disney Plus, che conseguenze avrà sulle serie Netflix Marvel e sul loro futuro?

Il 18 febbraio 2019 Netflix ha ufficializzato la chiusura di The Punisher, terminato dopo due stagioni, e di Jessica Jones, che si conclude con la terza stagione in uscita nel corso del 2019. Con queste due serie, le ultime rimaste in produzione dopo le cancellazioni di Luke Cage, Iron Fist e Daredevil annunciate lo scorso anno, si conclude l’avventura delle serie Marvel su Netflix.

Serie tv Marvel Disney Plus: Loki, Scarlet Witch e Falcon e Bucky Barnes

Tom Hiddleston e Elizabeth Olsen nei panni di Loki e Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe.

Il servizio streaming Disney+ al debutto martedì 24 marzo in Italia ha confermato che sono in produzione nuove serie tv legate al mondo dei supereroi Marvel mentre altre sono solo vociferate.

Le nuove serie sui supereroi per il servizio streaming Disney sono realizzate non dalla oggi defunta divisione Marvel Television (che produce anche Agents of S.H.I.E.L.D.) bensì da Marvel Studios, la stessa casa di produzione dei film appartenenti all’MCU. Il progetto è quello di realizzare non delle semplici serie continuative bensì degli eventi seriali in più parti.

Si tratta di serie limitate che mantengono la stessa qualità cinematografica dei film del MCU, lo stesso budget e soprattutto lo stesso cast. Gli attori visti nei film Marvel ritorneranno nelle serie limitate per il servizio Disney streaming, vestendo i panni di supereroi già visti al cinema e conosciuti ma non così popolari da essersi guadagnati un loro film da protagonisti. Non aspettiamoci pertanto una mini-serie su Thor, Iron Man o Captain America, ma qualsiasi altro supereroe MCU potrebbe ricevere uno spin-off seriale.

Grazie a Disney Plus a breve potremo vedere in streaming le serie tv dedicate a Loki, Scarlet Witch, Falcon e Bucky Barnes, e Occhio di Falco. Ecco le produzioni Marvel Studios annunciate finora per la piattaforma streaming Disney Plus:

Serie tv Marvel Hulu: gli Offenders, Ghost Rider e Helstrom

Ghost Rider. Credits: ABC/Marvel TV

Lunedì 11 febbraio la piattaforma di streaming on demand Hulu, attualmente disponibile soltanto negli Stati Uniti, ha annunciato un accordo con Marvel Television per realizzare quattro nuove serie animate destinate a un pubblico adulto.

Si tratta di Marvel’s M.O.D.O.K, Marvel’s Hit-Monkey, Marvel’s Tigra & Dazzler Show e Marvel’s Howard The Duck. Le quattro serie culmineranno in uno speciale che riunirà i loro protagonisti all’interno di Marvel’s The Offenders, un titolo che riprende in chiave parodistica dei Defenders (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist), i personaggi dei fumetti al centro delle serie Netflix.

Nel gennaio 2020 è stato reso noto che le serie animate, ad eccezione di M.O.D.O.K. e Hit Monkey, sono state cancellate da Hulu. Howard The Duck e Tigra & Dazzler Show non vedranno mai la luce.

Mercoledì 1 maggio durante la cerimonia Hulu ‘19 Presentation tenutasi presso The Hulu Theater al Madison Square Garden di New York, Hulu ha annunciato due serie live-action realizzate con Marvel Television in arrivo nel 2020: Marvel’s Ghost Rider e Marvel’s Helstrom.

La prima è stata cancellata e avrebbe visto l’attore Gabriel Luna tornare al ruolo che ha già interpretato nel corso della quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., anche se si sarebbe trattato di una versione inedita del personaggio.

Helstrom ha esordito il 16 ottobre 2020 negli Stati Uniti su Hulu, e ha per protagonisti i fratelli Daimon (Tom Austen) e Ana Helstrom (Sydney Lemmon), figli di un misterioso e spietato killer. La serie è stata cancellata ufficialmente il 14 dicembre 2020.