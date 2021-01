semplicemente-donna,-conosciamo-silvana-ferello,-ex-corteggiatrice-di-uomini-e-donne.

di Viviana Bazzani

La curiosità è femmina, se poi tocchiamo il tasto del gossip mai venuto a conoscenza al pubblico italiano allora, l’attenzione è al massimo.

Questa settimana andremo a scoprire cosa avviene nel backstage di un programma televisivo molto seguito dalle casalinghe, studentesse, mamme e nonne…. UOMINI E DONNE.

Chi può raccontarci strategie, aneddoti e curiosità è una donna che, nel 2002 si presentò alla ricerca della sua anima gemella, sto parlando di Silvana Ferello una Donna eclettica, sensuale e determinata.

D- Come è nata l’idea di partecipare a Uomini e Donne?

R -Ciao Viviana e grazie per l’intervista.

Ero andata per due tronisti: il primo si chiamava Jerry, ma fece solo sei puntate e scelse subito, e poi per Lorenzo Castro Giovanni. Un distinto uomo di cinquantadue anni di Acitrezza, che corteggiai per tutta la durata del suo ruolo da tronista. Si trattava di un appuntamento al buio e accettai l’invito della redazione senza sapere chi avrei trovato. Anche perché in quel periodo avevo bisogno di spensieratezza dopo la delusione di una seconda convivenza fallita.

D- Cosa ti è rimasto, come ricordo, di questa avventura?

R Stupendo! Ancora oggi mi diverto tantissimo con i travestimenti e imitare personaggi e film su TikTok, in concorsi Miss Curvy e non. Anche presentare piccoli concorsi d’estate come la Corrida, e dare consigli d’amore, sempre mettendosi in gioco e superando l’aspetto fisico e blocchi interiori.

D -. I tronisti e i corteggiatori sono in qualche modo indirizzati dagli autori oppure liberi nelle loro opinioni, richieste e corteggiamento?

R -Purtroppo, come tutti i programmi, devi avere un copione o una scaletta e mai si può fare ciò che uno vorrebbe. Io sinceramente, essendo me stessa, ho avuto modo di scegliere a volte chi interpretare, come Cher e Michael Jackson, ma solo dopo quattro mesi che ho dimostrato di fare i personaggi con corpo e anima. La redazione si fidava di me, compresa lamregista Laura Basile che mi chiamava Pippi.

D – Nella tua esperienza, all’interno del programma, ti sei effettivamente innamorata?

R -Sarò sincera, avevo delle belle sensazioni quando ballavo con Lorenzo e con il tempo ci siamo avvicinati. Lui stesso diceva che avevo quel “certo non so che” da continuare a scegliermi, ma in quelle prime edizioni, per come era impostato il programma, era impossibile innamorarsi solo in quel poco tempo in studio. A differenza di oggi che esistono le esterne e numeri di cellulari scambiati.

D – Che opinione ti sei fatta della opinionista Tina Cipollari? Hai qualche aneddoto da raccontare mai uscito sui giornali?

R -Qui Viviana tocchiamo un tasto dolente, potrei dirti che di Tina ho visto tanto di lei in questi vent’anni e non approvo, se pur oggi pagata, la sua aggressività e cattiveria gratuita. Lei è proprio così. All’epoca ci fu addirittura una denuncia, in seguito a un litigio con una giovane corteggiatrice, perché Tina aveva usato con violenza la sua “bacchetta” sul naso appena rifatto.

D – I rapporti tra voi donne corteggiatrici sono di complicità oppure veleggia tra i corridoi molta gelosia?

R -Sarebbe bello dire che c’è sempre solidarietà tra donne, ma in quel programma siamo tutte corteggiatrici per un solo uomo. Quindi, se lui era interessato a te e decideva di confermarti, era meglio avere con sè cornetti rossi e santini vari. Pensa che la redazione, prima dell’esibizione che ho fatto in abito da sposa, mi ha tenuta in disparte dalle altre per evitare che qualcuna mi strappasse il velo… che ridere!

D – Ci sono corteggiatori o corteggiatrici che sono stati, volutamente, lanciati come personaggio dalla stessa redazione? Se sì, chi!?

R -Si tanti. Basti pensare a Karim Capuano, Christian D’Onofrio, Jack Vanore , Costantino Vitaliano e Daniele Interrante. Gli ultimi due erano amici e hanno anche fatto un film insieme che, purtroppo, non ha lasciato il segno, anche se ancora oggi fanno qualche ospitata o piccole pubblicità.

D – Maria De Filippi interagisce, dietro le quinte, con voi corteggiatori?

R -Assolutamente no. Lei affida tutto il programma alla redazione perché si fida totalmente e, secondo me, qui sbaglia perché tanti retroscena finiscono per essere inventati con conseguenti denunce e sfoghi sui giornali e non. Maria si limita a entrare in studio e a leggere e apprendere le cose in quel momento, e a volte può succedere che non corrispondano alla verità.

D – Chi non vorresti più come opinionista fisso e chi proporresti?

R – Sicuramente Gianni Sperti e soprattutto Tinì Cansino, perché trovo noioso e inutile il suo posto nel programma. Anche se comprendo si tratti di una scelta per darle visibilità dopo drive in, purtroppo non è capace di gestire il suo ruolo da opinionista e sembra sempre assente e fuori luogo. A differenza di Tina che all’ottanta per cento è seguita e amata per pazzia ed estrosità.

Mi propongo volentieri per fare a cambio con Tinì e “scornarmi” con Tina, almeno diamo una scossa nuova al programma.

D – A chi consigli di partecipare a Uomini e Donne e quali errori da non fare.?

R -Consiglio di andare a chi desidera o ha voglia di rimettersi in gioco, nel cercare una possibile storia d’amore, pur sapendo che si tratta di tv. E anche a chi desidera uscire dal proprio guscio e provare esperienze nuove sotto gli occhi di tutti. E poi, non meno importante, divertirsi ed essere se stessi, anche a costo di andare contro tutto e tutti.

D – Oggi Silvana come si è reinventata?

R – Cara Viviana, oggi mi occupo di essere giurista in concorsi di miss curvy e non, di presentare piccoli spettacoli estivi tipo corrida, ed essere opinionista che è da sempre un ruolo che adoro e rispecchia la mia indole. Poi, come ho già detto, sono una persona autoironica, non per altro amo fare imitazioni e travestimenti, e in quest’anno difficile mi ha regalato tanti sorrisi la presenza di stare su TikTok. Perché non c’è niente di più importante che sorridere, volersi bene e continuare a fare ciò che uno ama.

Che il 2021 sia l’anno giusto per nuove avventure lavorative… me lo merito.