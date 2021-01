Netflix, Matilda: cast e curiosità

Netflix ha svelato il cast di uno dei titoli più attesi del 2021: Matilda. Tratto dall’omonimo romanzo, vedremo nei panni della cattiva signorina Trinciabue l’attrice due volte vincitrice di Oscar Emma Thompson.

Il film sarà diretto da Matthew Warchus e non sarà, come pensano molti, un remake del film “Matilda 6 mitica“, diretto da Danny De Vito nel 1996, ma si ispirerà al musical del 2010 Matilda, con le musiche di Tim Minchin.

Cast, anticipazioni e curiosità

“Matilda 6 mitica” è entrato nel cuore di tutti i millenials grazie alla magistrale regia di Denny De Vito per una delle novelle per bambini della fine del novecento più apprezzate di sempre.

Il progetto è tutto britannico e dovrà essere realizzato nel minor tempo possibile per ragioni legate alla Brexit, ufficializzando il cast infatti già adesso: Matilda sarà Alisha Weir di soli 11 anni, Mrs Trinciabue sarà Emma Thompson e Lashana Lynch nel ruolo della dolce maestra Jennifer Honey.

La scelta di ispirarsi al musical e non al film del ’96 per il pubblico italiano è molto difficile da recepire, ma basti pensare all’importanza che i musical hanno nella cultura anglofona per capirne il motivo. Oltretutto, ispirarsi ad uno spettacolo teatrale è un forte segnale di sostegno per uno dei settori più colpiti dall’epidemia.

Delusi i fan di Harry Potter, dopo alcune indiscrezioni rivelatesi poi false, che vedevano Ralph Fiennes, per moltissimi solo Lord Voldemort, nei panni della signorina Trinciabue, sarebbe stato molto comico vedere l’attore con il naso e soprattutto nei panni di un cattivo tragicomico.

Il film dovrebbe uscire in primavera, ma date le nuove restrizioni in Inghilterra per il Covid, potrebbe slittare verso le fine di Maggio e coincidere con il lancio di moltissimi titoli attesi come The Witcher 2 e Stranger Things 4!