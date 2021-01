Mattino 5, Federica Panicucci fuori di sé con l’ospite: “Ora stai esagerando … ”

Spread the love











Il grande fratello vip è una trasmissione che, oltre ad andare in onda nel serale, ha un day time e, ancora, è oggetto di spazi all’interno di altre trasmissioni delle reti Mediaset come ad esempio Mattino 5 condotto dalla bravissima Federica Panicucci. Federica Panicucci è un’ottima padrona di casa che sa metter a proprio agio i suoi ospiti con toni sempre molto garbati e accogliente ma sa anche metterli in riga quando serve facendo in modo che all’interno della sua trasmissione non si vada mai fuori binario e così è accaduto anche con l’opinionista Arianna David.

Vediamo cosa è successo.

Arianna David esprime un’opinione forte su Antonella Elia e Federica Panicucci la gela

Ieri, come al solito, è andata in onda una puntata di Mattino 5 condotta da Federica Panicucci ed è stato dato ampio spazio alle vicende che si sviluppano all’interno della casa del grande fratello vip, ancora in onda e che dovrebbe terminare nel mese di febbraio.

Opinionista in studio, tra gli altri, era Arianna David che ha espresso un suo parere su come si comporta l’opinionista del Grande fratello vip, Antonella Elia contro Samanta De Grenet. Arianna David, prendendo posizione, ha detto di Antonella Elia: “A me la personalità di Antonella Elia mi terrorizza, bisogna analizzare i filmati che state mandando e tutto quello che lei ha combinato televisivamente. Questo è tutto molto grave, si sono dette cose molto gravi”.

E poi, ancora: “Lei continua a fare body shaming, ha una personalità davvero pericolosa, sono irruente nel dirlo ma è davvero pericolosa. Io penso che lei ha recitato una parte quando ha chiesto scusa perché l’hanno sgridata tutti, non ha chiesto scusa in realtà, ha fatto solo un giro di parole”.

Federica Panicucci, però, l’ha bloccata e le ha detto: “Non esageriamo, Arianna, andiamoci piano”.

L’opinione di Lory Del Santo su Antonella Elia

Anche Lory del Santo, che era ospite a Mattino 5 ha detto la sua su Antonella Elia e ha detto: “Personaggio discutibile, ma intelligente. Non è scontata. Però bisogna cercare nella vita di capire che ci sono dei limiti anche se si vuol sempre dire la verità”.

Mentre, Enrico Silvestrin ha dichiarato sullo stesso argomento: “trovo triste che si sia resa protagonista di un momento simile”.

L’unico a difenderla è stato Marco Balestri che ha detto della elia: “E’ che la disegnano così. Lei non recita. Spesso le altre donne sì. Lei ha tolto ogni filtro”.

