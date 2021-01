Le 10 case vacanze più desiderate d’Italia

Sognare non costa nulla, soprattutto quando si parla di viaggi. Nell’annus horribilis per i globetrotter c’è chi ha cercato per lo meno di viaggiare con la mente, pianificando gite al mare, al lago o all’insegna del buon cibo. Del resto, chi non ha fatto programmi per quando si potrà tornare a girare liberamente per l’Italia? Airbnb ha stilato la Wish List Wanderlust: una lista delle destinazioni salvate dal maggior numero di utenti, così da essere già pronti per quando si tratterà, finalmente, di prenotare.

Dall’analisi di Airbnb sono emerse delle tendenze generali che fanno capire come e dove torneremo a viaggiare. Gli italiani privilegeranno luoghi tranquilli e preferibilmente distanti dalle città, come il lago, la campagna o le piccole località di mare. Ma c’è anche chi sogna in grande, con soggiorni unici all’interno di case sull’albero o trulli ottocenteschi. Il tutto tenendo sempre un occhio sul budget: sette case su dieci costano meno di cento euro a notte. Tra le località preferite spiccano: Puglia, Toscana, Sicilia e i laghi lombardi.

1. Appartamento con piscina sul Lago di Garda

Un appartamento con vista sul lago di Garda in un residence con piscina, campo da tennis, campo da bocce e parco. Il tutto a 150 metri dal centro del borgo medioevale di Riva di Solto.

2. Trullo a Ostuni

Un trullo perso nel verde della Puglia, nella città bianca di Ostuni, con la possibilità di ospitare anche piccoli gruppi di persone.

3. Casa sull’albero a pochi minuti da Firenze

All’interno, una casa dal sapore vintage con ampie vetrate affacciate sul patio. All’esterno, i rami e il tronco che ti sorreggono, un bosco, prati e tutti i comfort per godersi la bellezza della natura. A pochi chilometri da Firenze.

4. Casa vacanze vista mare a Tricase, Puglia

Fresca e colorata con tutte le tinte del Salento: questa villa affacciata sull’orizzonte si specchia nel mare Adriatico e si immerge nella macchia mediterranea. “La Salentina” si trova lungo la strada litoranea che da Contrada Guardiola corre fino a Marina di Funnuvojere.

5. Trullo del 1800 in Valle d’Itria, a Cisternino, Puglia

A Cisternino, all’interno di una caratteristica aia immersa nella Valle d’Itria, fa capolino questo intimo complesso di trulli risalenti al 1800, ristrutturati secondo la tradizione.

6. Un Trullo tra gli ulivi a Ostuni, Puglia

Un trullo immerso nel silenzio della campagna. Una proprietà costruita 300 anni fa pensata per fondersi con la natura e rispettarla. Una base perfetta per fare scampagnate in bicicletta e per godersi pranzi e cene cucinati con ingredienti tipici pugliesi all’ombra degli ulivi.

7. Una casa nel centro storico di Lecce

Una casa indipendente situata nel cuore del centro storico di Lecce, a pochi passi dalla chiesa di Santa Croce. Una base perfetta per partire all’esplorazione dell’entroterra pugliese

8. Casa romantica con vista sul Lago di Como

Una villa romantica affacciata sul Lago di Como. Pensata per un soggiorno di puro relax, dalla sveglia con un tuffo rinfrescante, a una serata con cena al lume di candela davanti a un calice di vino.

9. Casale con piscina in campagna, Rignano sull’Arno, Toscana

Un casale nella campagna toscana, a soli 30 minuti da Firenze. Dotato di piscina affacciata sulle colline e di tutti i dettagli che rendono una permanenza autentica e rilassante.

10. Art-Apartment in un palazzo storico a Palermo, Sicilia

“La sistemazione perfetta per cambiare il tuo status da ’turista’ a ‘local’”. Un appartamento d’artista situato in un palazzo nel centro storico di Palermo.