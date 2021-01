Spread the love











La Vita in Diretta: è polemica per la violazione del Codice Media e Minori, contenuti “scandalosi” per i ragazzi, il motivo? Maria Monsè ha permesso che sua figlia minorenne si sottoponesse alla chirurgia estetica, ecco cosa è successo La Vita in Diretta è finita al centro di una polemica, il Comitato di applicaziome Codice di […]

L’articolo La Vita in Diretta nella bufera, “Codice violato” contenuti inappropriati per i minori proviene da Leggilo.org.

