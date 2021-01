Il Paradiso delle Signore 5 25-29 gennaio 2021: anticipazioni

Continuano le avventure e le disavventure del grande magazzino più amato del piccolo schermo. Il Paradiso delle Signore 5 25-29 gennaio 2021 ci tiene compagnia con cinque episodi inediti su Rai 1 dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15.55 salvo cambiamenti di palinsesto. Puoi recuperare Il Paradiso delle Signore 5 25-29 gennaio 2021 anche su RaiPlay in streaming on demand dopo la messa in onda (o in diretta). Cosa succede dopo quanto accaduto nel blocco di episodi dal 66 al 70?

Ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 25-29 gennaio 2021!

Chiara Russo Interpreta Maria Puglisi Ne Il Paradiso Delle Signore Qui In Un Posato Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 71 lunedì 25 gennaio 2021

Gabriella non è del tutto indifferente al bacio dato a Salvatore nel senso che i sensi di colpa la divorano. Forse per compensare, cerca di stare vicina a Cosimo. Il giovane, da pochissimo rimasto orfano di padre, deve prendere in mano le redini degli affari di famiglia. Nonostante il lutto, quindi, ha il dovere di concludere l’accordo con Umberto. Arturo non ha fatto in tempo ad apporre la sua firma.

continua a leggere dopo la pubblicità

In Atelier ha luogo una scena poco piacevole tra Giuseppe e Agnese. Beatrice capisce che la signora Amato è succube del consorte.

Irene si avvicina sempre di più a Rocco. Dà al ragazzo un appuntamento serale in magazzino. Tuttavia, il giovane si scorda di andarci. Nel frattempo, infatti, è trascinato da Maria a un altro evento. La ragazza siciliana ha organizzato una cena a sorpresa a Casa Amato. È il modo per festeggiare la vittoria della squadra ciclistica del Paradiso.

Clelia e Luciano continuano a vivere in modo appassionato il loro amore. Tuttavia si accorgono che qualcuno potrebbe essersi accorto di loro. Percepiscono che qualcuno li sta spiando.

Intanto Federico apprende la notizia della gravidanza. Il giovane reagisce con grande maturità.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 72 martedì 26 gennaio 2021

Gabriella non riesce più a tenersi per sé il segreto di quanto successo tra lei e Salvatore proprio la sera in cui è mancato il padre di Cosimo. Confessa a Laura l’accaduto.

continua a leggere dopo la pubblicità

Federico prende una decisione alla luce della novità della gravidanza di Clelia. Lascia la casa del Ragioniere, cosa che – in realtà – aveva già intenzione di fare. Quel che, invece, fa in modo inaspettato è riappacificarsi con Silvia. La signora Cattaneo non avrebbe potuto desiderare di meglio e va a ringraziare il marito per aver contribuito a questa svolta. Il rapporto tra Silvia e Federico sembra essere recuperato definitivamente. Uscendo dal Paradiso, però, Silvia assiste a un malore di Clelia.

Rocco sospetta che Irene gli avesse organizzato qualcosa la sera prima in magazzino. Nonostante la sua intuizione sia giusta, la Venere nega ostinatamente.

Dopo la scena che ha visto in Atelier, Beatrice non resta con le mani in mano. Suggerisce a Vittorio una strategia il cui obiettivo è far tornare Agnese al suo impiego al Paradiso.

Nel frattempo Clelia è preoccupata. Silvia ha assistito al suo malore e potrebbe scoprire la verità. La Calligaris teme la reazione della signora Cattaneo.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 73 mercoledì 27 gennaio 2021

Il suggerimento di Beatrice per far tornare Agnese in Atelier è seguito da Vittorio. Conti convoca sia Giuseppe sia Agnese al Paradiso. Offre a Giuseppe un impiego. Lui, però, non reagisce affatto bene.

continua a leggere dopo la pubblicità

Lo stato di Clelia è conosciuto da Stefania, Federico e pochi altri. Tuttavia, i pettegolezzi sono sempre pronti a prendere piede. Le voci di corridoio sulla gravidanza della Calligaris preoccupano molto sia Silvia sia la zia Ernesta. Non solo, da un punto di vista legale potrebbero mettere Clelia e Luciano in guai seri.

Nel frattempo Gabriella e Cosimo riflettono sulla situazione. Alla luce della morte di Arturo convengono che sia la scelta migliore rimandare la data delle nozze.

Umberto è un uomo che negli affari è senza scrupoli. Approfitta della situazione di Cosimo per ribaltare le condizioni dell’accordo pattuite con Arturo poco prima della sua morte. Il fidanzato di Gabriella si trova con le spalle al muro.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 74 giovedì 28 gennaio 2021

Vittorio viene a sapere dallo stesso Cosimo il brutto colpo infertogli da Umberto. Conti empatizza nei confronti del fornitore. Tenta di intercedere col Commendatore in favore del giovane Bergamini. Il suocero, però, non sembra avere la minima intenzione di tornare sui suoi passi.

Agnese si fa forza e trova il coraggio per affrontare Giuseppe. Torna al suo lavoro al Paradiso. Gabriella e Armando la accolgono con grande calore. Ferraris è felice di sapere che la sua amata è in Atelier.

continua a leggere dopo la pubblicità

Le tensioni tra Salvatore e Giuseppe proseguono. Il padre, nel frattempo, prende la decisione di accettare il lavoro in qualità di portiere di notte.

Vittorio conta sempre più su Beatrice che si dimostra per lui un valido sostegno.

Per Luciano e Clelia, intanto, è il momento di dire a Carlo che presto avrà un fratellino o una sorellina.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 75 venerdì 29 gennaio 2021

Federico apprende del voltafaccia di Umberto nei confronti di Cosimo. Il giovane Cattaneo e il fornitore di tessuti del Paradiso stanno suggellando un’amicizia. Così Federico decide di scendere in campo e mettere una buona parola per Bergamini con Guarnieri. La reazione di Umberto a questa mossa è del tutto imprevedibile. Restano tutti a bocca aperta, in particolare Adelaide.

I pettegolezzi su Clelia continuano a circolare. La zia Ernesta che ha sempre cercato di spronare Silvia a non lasciarsi andare, in questo caso spinge la donna a difendere il suo buon nome. Chi pare pagare il prezzo più alto della situazione, però, sembra essere il più piccolo e indifeso: Carletto.

continua a leggere dopo la pubblicità

Cosimo è al settimo cielo. Grazie all’intercessione di Federico Umberto ha cambiato idea. Alla luce di questa svolta positiva cambia ancora una volta le carte in tavola per le nozze. Il matrimonio si farà nonostante il lutto. Spegne, così, le speranze di Salvatore.

Intanto Beatrice e Vittorio sono sempre più vicini: Conti fa una sorpresa alla cognata…