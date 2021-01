Il “Gusto divino” di Saluzzo non spegnerà le luci in segno di dissenso (FOTO)

Da oggi, venerdì 15 gennaio, molti locali di ristorazione hanno deciso di protestare contro le scelte del governo, con il richiamo del “IO APRO“, ma a Saluzzo, c’è qualcuno che ha deciso di intraprendere una strada diversa, con la decisione “NON SPEGNIAMO LE LUCI“.

“Vogliamo rispettare le regole, quindi restiamo chiusi ma con le luci accese per ricordarvi che siamo contrari alle chiusure a singhiozzo inutili e peggiorative per tutta la categoria”: è questo il pensiero di Massimiliano Prete, titolare della pizzeria “Gusto divino” , il quale tramite un comunicato stampa dichiara la volontà di non spegnere le luci, ma di esporre il suo più totale disappunto nei riguardi di una situazione non più sostenibile. “Siamo disponibili ad accettare nuove soluzioni e nuove regole per l’apertura in sicurezza, ma che siano definitive. Siamo disposti ad accettare una chiusura lunga, purché motivata, ragionata e contestuale a ristori congrui”.

La scelta del titolare della pizzeria è appoggiata in pieno dal presidente Ascom Saluzzo e zona, Danilo Rinaudo, il quale diffonde tramite la sua pagina social la più totale condivisione sulla scelta fatta: “Questo è il modo corretto e forte di manifestare il proprio dissenso, di denunciare la precarietà di certe regole imposte e che non hanno portato ad alcun effetto positivo, eppure vengono reiterate, dimostrando improvvisazione ed incompetenza. Un applauso, e non finisce qui!”.