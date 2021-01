“il-covid19-creazione-di-gates,-soros-e-rockefeller”.-lo-dice-una-corte-d’appello-peruviana

Spread the love

14/01/2021

Rockfeller, Soros, Gates. Che cosa vi fanno pensare questi tre nomi? Sono associati spesso ai poteri occulti e al Deep State e questa volta non sono i soliti complottisti a dirlo.

Una corte d’appello peruviana, guidata dai giudici Tito Gallegos, Luis Leguía e Tony Changaray, in una risoluzione del 21 dicembre 2020, ha affermato che la pandemia da Sars-Cov2 è stata provocata dal Nuovo Ordine Mondiale per volere proprio dei Rockefeller, di George Soros e Bill Gates. Ma facciamo un passo indietro. Nel corso di un processo penale per stupro una corte penale d’appello del paese sudamericano ha emesso una risoluzione nella quale si dichiara che la pandemia di Coronavirus sarebbe stata creata da Bill Gates, George Soros e le elite globali.

Il passaggio appartiene alla sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello Superiore delle città di Chincha e Pisco, situata nel dipartimento di Ica, nel sud del Perù, con cui è stato stabilito il prolungamento della detenzione preventiva nei confronti di un uomo indagato per presunto stupro contro una donna.

Il tribunale ha emesso questa risoluzione per giustificare il suo ritardo nel giudicare l’appello di una persona che aveva chiesto l’annullamento della custodia cautelare dell’uomo indagato. Questo ritardo – si legge nella sentenza – sarebbe stato causato dall’emergenza sanitaria.

La Camera di Appello penale di Chincha e Pisco ha assicurato che la pandemia avrebbe una natura “imprevedibile”, tranne che per i suoi creatori, “che l’hanno gestita e continuano a dirigerla con estrema segretezza all’interno dei loro ambienti e le loro corporazioni“.

La risoluzione della Corte d’appello peruviana, pur nella sua originalità, non fa che confermare il fatto che, sempre più persone – a vari livelli – stanno mettendo in dubbio la narrazione ufficiale sul Covid19 e su tutti gli strani eventi che accadono nella storia.

Claudio Messora